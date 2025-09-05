Укр
Читать на украинском
Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

Анна Косик
5 сентября 2025, 13:57
395
Рынок аренды жилья очень изменился за последние несколько месяцев.
квартира, деньги
Сколько стоит аренда квартир в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что рассказал Судилковский:

  • Стоимость аренды в Украине кое-где выросла более чем вдвое
  • Ощутимее всего подорожали квартиры на аренду в Одессе
  • Дешевле всего арендовать жилье можно в Харькове

В Украине арендодатели продолжают постепенно поднимать цены на аренду однокомнатных квартир. Рекордсменом за последние 6 месяцев стала Одесса, где стоимость аренды квартир взлетела из-за того, что спрос значительно превышает предложение.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. По его словам, в Одессе аренда подскочила до +55%, а средняя цена месячного проживания в однокомнатной квартире составляет 13200 гривен.

Где еще подскочила стоимость аренды квартир

Заметно дороже можно арендовать квартиру в еще четырех городах Украины:

  • Тернополь (+41%) - 14800 гривен
  • Черкассы (+38%) - 13800 гривен
  • Полтава (+28%) - 11500 гривен
  • Николаев (+20%) - 6500 гривен

Какие города являются лидерами по самой дешевой и самой дорогой аренде жилья

Самый высокий ценник на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в Ужгороде - в среднем 21100 гривен, Киеве - 20000 гривен и Львове - 18700 гривен.

В то же время в Харькове наименьшие цены на аренду квартир - цена остается стабильной и составляет 4000 гривен.

Цены на аренду жилья в Украине - последние новости

Накануне стало известно, что цены на аренду жилья за последние полгода заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса

Ранее сообщалось, что дороже всего арендовать жилье в Ужгороде - около 18670 гривен, Львове - 17418 гривен, Киеве - 16000 гривен и Луцке и Ивано-Франковске - по 13000 гривен.

Напомним, Главред писал, что в начале лета средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры составляла 7 541 гривен. Таким образом с начала года цены выросли на примерно 4,5%.

О персоне: Денис Судилковский

Денис Судилковский - бренд- и бизнес-директор ЛУН. Более пяти лет был директором по маркетингу ЛУН. Автор и куратор программы повышения квалификации ИТ-менеджеров в УКУ совместно с Projector.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на жилье новости Украины
