Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

Что рассказал Судилковский:
- Стоимость аренды в Украине кое-где выросла более чем вдвое
- Ощутимее всего подорожали квартиры на аренду в Одессе
- Дешевле всего арендовать жилье можно в Харькове
В Украине арендодатели продолжают постепенно поднимать цены на аренду однокомнатных квартир. Рекордсменом за последние 6 месяцев стала Одесса, где стоимость аренды квартир взлетела из-за того, что спрос значительно превышает предложение.
Об этом в комментарии Delo.ua рассказал бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский. По его словам, в Одессе аренда подскочила до +55%, а средняя цена месячного проживания в однокомнатной квартире составляет 13200 гривен.
Где еще подскочила стоимость аренды квартир
Заметно дороже можно арендовать квартиру в еще четырех городах Украины:
- Тернополь (+41%) - 14800 гривен
- Черкассы (+38%) - 13800 гривен
- Полтава (+28%) - 11500 гривен
- Николаев (+20%) - 6500 гривен
Какие города являются лидерами по самой дешевой и самой дорогой аренде жилья
Самый высокий ценник на аренду однокомнатных квартир зафиксирован в Ужгороде - в среднем 21100 гривен, Киеве - 20000 гривен и Львове - 18700 гривен.
В то же время в Харькове наименьшие цены на аренду квартир - цена остается стабильной и составляет 4000 гривен.
Цены на аренду жилья в Украине - последние новости
Накануне стало известно, что цены на аренду жилья за последние полгода заметно выросли в 6 регионах Украины. Рекордсменом на рынке однокомнатных квартир стала Одесса
Ранее сообщалось, что дороже всего арендовать жилье в Ужгороде - около 18670 гривен, Львове - 17418 гривен, Киеве - 16000 гривен и Луцке и Ивано-Франковске - по 13000 гривен.
Напомним, Главред писал, что в начале лета средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры составляла 7 541 гривен. Таким образом с начала года цены выросли на примерно 4,5%.
О персоне: Денис Судилковский
Денис Судилковский - бренд- и бизнес-директор ЛУН. Более пяти лет был директором по маркетингу ЛУН. Автор и куратор программы повышения квалификации ИТ-менеджеров в УКУ совместно с Projector.
