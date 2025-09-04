Укр
Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

Руслана Заклинская
4 сентября 2025, 16:25
16
За месяцы в Украине снизились цена на ряд популярных продуктов.
Важный продукт в Украине продают по 'смешной' цене - что резко подешевело
В Украине подешевела молочка / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине подешевела молочная продукция
  • Цены на молоко, кефир, сметану, йогурты и отдельные сыры снизились
  • Цены упали из-за уменьшения спроса, увеличения импорта сыров и приостановления экспорта в ЕС

В течение месяца в Украине подешевела молочная продукция. На снижение цен повлияло уменьшение внутреннего спроса, увеличение импорта сыров и приостановление экспорта молочной продукции в страны ЕС. Об этом сообщили аналитики Ассоциации производителей молока.

В августе цены на молоко и молочные продукты, такие как кефир, сметана, йогурты и отдельные виды сыров, снизились. В то же время динамика цен зависела от формы упаковки, жирности продуктов и конкретного вида молочной продукции.

Наиболее заметное удешевление зафиксировано у сыра Гауда украинского производства жирностью 45%. Его средняя цена составляет 563,38 грн/кг, что на 54,53 грн (-9%) меньше по сравнению с июлем. Однако в годовом измерении сыр подорожал на 114,33 грн (+25%).

Еще один сыр, который ощутимо подешевел, - Моцарелла жирностью 45%. Средняя цена на нее теперь составляет 590,86 грн/кг, что на 11,88 грн (-2%) меньше, чем в прошлом месяце. За год Моцарелла, однако, подорожала на 142,48 грн (+32%).

Какие цены на молоко в Украине

Цены на пастеризованное молоко также изменились. Молоко в пленке жирностью до 2,6% подешевело на 5%, до 45,46 грн/кг. Такая стоимость на 2,59 грн меньше, чем в августе, но продукт в среднем на 7,69 грн (+20%) дороже, чем год назад. Молоко в пластиковой бутылке, наоборот, незначительно подорожало - на 22 коп.

Какова стоимость сметаны и йогуртов

В список продуктов, которые порадовали украинцев удешевлением в сентябре, также вошла сметана жирностью 15% в стаканах. Ее средняя цена составляет 186,28 грн/кг, что на 5,54 грн (-2,9%) дешевле августовских цен, но на 42,08 грн (+29%) дороже, чем год назад. В то же время сметана в пленке жирностью 15% подорожала на 1,25 грн.

Закрывает пятерку подешевевших продуктов йогурт в стаканах жирностью от 1,6% до 2,8%. За месяц его цена снизилась на 2% - до 158,06 грн/кг, или на 2,62 грн дешевле, чем в августе. По сравнению с прошлым годом йогурт подорожал на 24,64 грн (+18%).

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что будет с ценами на продукты осенью

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что цены на продукты в сентябре в значительной степени будут зависеть от успешности аграрного сезона. Прогнозы по урожаю разнятся: Украинская аграрная ассоциация ожидает больший урожай, а Клуб аграрного бизнеса - меньший.

"Поэтому пока делать окончательные выводы сложно. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - отметил Пендзин в комментарии Главреду.

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в этом году цены на свинину в Украине заметно выше, чем в прошлом году, из-за сокращения внутреннего производства. Причинами подорожания стали рекордно низкое на начало года поголовье свиней (менее 2,9 млн голов) и сезонное снижение прироста массы летом.

Также с 1 сентября подорожала белокочанная капуста из-за ограниченного предложения на рынке. Средняя цена сейчас 7-16 грн/кг, что на 27% больше, чем в конце прошлой недели.

Как сообщал Главред, в Украине уменьшился спрос на сливочное масло, что повлекло его удешевление. Цены в сетях колеблются от 85,70 до 89,99 грн за 180 г.

Об источнике: Ассоциация производителей молока

Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АПМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

молоко продукты питания цены на продукты молочные продукты
