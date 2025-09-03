Таких цен давно не было: в Украине резко выросла стоимость популярного продукта

Что сообщили аналитики:
- На рынке дорожает капуста
- Цены на капусту колеблются в пределах 7-16 гривен
- В ближайшее время ожидается дальнейшее подорожание овоща
В Украине с 1 сентября начали расти цены на белокочанную капусту. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, это связано с ограничением предложения в условиях активной торговли.
Сегодня украинский рынок переживает период межсезонья, когда реализация капусты средних сортов уже почти закончилась, а продажа поздних сортов еще полноценно не началась.
Какие цены на капусту на рынке
По состоянию на 3 сентября фермеры основных регионов производства предлагают белокочанную капусту к продаже по 7-16 гривен за килограмм. Цена зависит от качества и объемов предлагаемых партий продукции.
Поэтому капуста сегодня стоит в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой недели.
Почему настолько подорожала капуста
Резкое подорожание капусты вызвали несколько факторов. Прежде всего цены поднялись из-за того, что сократилось предложение продукции на рынке. Также на ценовую политику влияет ценовой спрос в этом сегменте продукции.
Насколько изменились цены на капусту за год
Аналитики отметили, что по сравнению с прошлогодними ценами, стоимость капусты сегодня на 36% меньше. Но на рынке прогнозируют, что в начале следующей недели цены на эту продукцию могут вырасти еще больше.
Снизятся ли цены на капусту
Несмотря на то, что в ближайшую неделю белокочанная капуста на украинском рынке, скорее всего, будет дорожать, уже через неделю прогнозируется "существенный ценовой спад". Его спровоцирует массовое поступление капусты поздних сортов.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине наблюдается уменьшение спроса на сливочное масло, что постепенно влечет за собой удешевление этого продукта. Сейчас в украинских сетях супермаркетов цены варьируются в пределах 85-90 гривен.
Ранее сообщалось, что из-за того, что цены на пшеницу будут колебаться от 5800 до 6300 гривен за тонну, хлеб в Украине подорожает примерно до 25% в годовом измерении.
Накануне стало известно, что в Украине продолжают стремительно дешеветь яблоки. Это произошло из-за низкого спроса и увеличения предложения осенних сортов.
Читайте также:
- Талоны на бензин только начало: удары ВСУ станут катастрофой для россиян
- Успех в Донецкой области: ВСУ удалось уничтожить позиции и отбросить россиян, детали
- Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора: в Украине не было ни одного человека
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред