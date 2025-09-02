В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

Что сказал Томич:
- Из-за низкого уровня урожая зерна в Украине подорожает хлеб
- Цены на хлеб могут подняться до 25% за год
В 2025 году в Украине урожай зерновых оценивается на уровне около 52-54 млн тонн, что ниже прошлогодних показателей. Как рассказал в комментарии Новости.LIVE экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич, это повлияет на формирование цен на хлеб.
На уровень урожая в стране повлияло несколько факторов. Среди них погода, война и условия, в которых собирают зерно фермеры с прифронтовых территорий Украины.
Что будет с ценами на хлеб
Согласно прогнозам Томича, цены на пшеницу будут колебаться от 5800 до 6300 гривен за тонну, поэтому хлеб подорожает примерно до 25% в годовом измерении.
При этом будут существовать дополнительные ценовые риски, такие как логистика, урожаи в других странах и расходы фермеров.
Какие дополнительные факторы могут повлиять на подорожание хлеба
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предупреждал, что на подорожание хлеба в Украине напрямую влияет и повышение цен на топливо.
Например, если хлеб стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.
О персоне: Иван Томич
Иван Томич - украинский политик. Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины (декабрь 1997 - февраль 2007); председатель Партии свободных крестьян и предпринимателей Украины (с ноября 2005); советник Премьер-министра Украины на общественных началах (сентябрь 2008 - март 2010), пишет Википедия.
