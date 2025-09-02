В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

Цены будут расти в течение года, на это есть несколько причин.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-oshchutimo-podorozhaet-produkt-pervoy-neobhodimosti-kakie-budut-ceny-10694720.html Ссылка скопирована

Цены на хлеб в Украине будут повышать / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Что сказал Томич:

Из-за низкого уровня урожая зерна в Украине подорожает хлеб

Цены на хлеб могут подняться до 25% за год

В 2025 году в Украине урожай зерновых оценивается на уровне около 52-54 млн тонн, что ниже прошлогодних показателей. Как рассказал в комментарии Новости.LIVE экс-глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич, это повлияет на формирование цен на хлеб.

На уровень урожая в стране повлияло несколько факторов. Среди них погода, война и условия, в которых собирают зерно фермеры с прифронтовых территорий Украины.

видео дня

Что будет с ценами на хлеб

Согласно прогнозам Томича, цены на пшеницу будут колебаться от 5800 до 6300 гривен за тонну, поэтому хлеб подорожает примерно до 25% в годовом измерении.

При этом будут существовать дополнительные ценовые риски, такие как логистика, урожаи в других странах и расходы фермеров.

Какие дополнительные факторы могут повлиять на подорожание хлеба

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предупреждал, что на подорожание хлеба в Украине напрямую влияет и повышение цен на топливо.

Например, если хлеб стоил 50 гривен за буханку, то после повышения цены его можно будет купить по 55 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают стремительно дешеветь яблоки. Это произошло из-за низкого спроса и увеличения предложения осенних сортов.

Накануне стало известно, что по данным аналитиков в последнюю неделю лета цены на овощи "борщевого набора" в Украине снизились. Также дешевеют сезонные фрукты.

Ранее Исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Бабенко заявил, что надеяться на снижение стоимости мясной продукции в Украине не стоит. Цены на основные виды мяса и в дальнейшем будут расти.

Читайте также:

О персоне: Иван Томич Иван Томич - украинский политик. Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины (декабрь 1997 - февраль 2007); председатель Партии свободных крестьян и предпринимателей Украины (с ноября 2005); советник Премьер-министра Украины на общественных началах (сентябрь 2008 - март 2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред