Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

Руслана Заклинская
2 сентября 2025, 13:53обновлено 2 сентября, 14:31
355
Путин заявил, что Россия не возражает против членства Украины в ЕС, но выступает против вступления в НАТО.
Путин и Фицо в Пекине выдали ряд циничных заявлений / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Путин:

  • Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а НАТО - это другой вопрос
  • Москва якобы была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с РФ, это и является причиной войны
  • Россия будет бить по украинской энергоинфраструктуре

У России якобы никогда не было желания на кого-то нападать. Война в Украине якобы вызвана тем, что Запад способствовал государственному перевороту в Киеве. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине, передают российские СМИ.

По словам Путина, война в Украине якобы не связана с агрессией РФ, а является следствием госпереворота, которому способствовал Запад. Единственная цель РФ в Украине "защита собственных интересов".

видео дня

"Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с РФ", - цинично объяснил нападение России на Украину лидер Кремля.

В то же время Путин заявил, что Альянс пытался поглотить почти все постсоветское пространство. Россия, по его словам, была вынуждена реагировать на это расширение для "защиты своих интересов и безопасности".

Нападение РФ на Европу

Путин также заявил, что не планирует нападать на Европу. В то же время он решил подчеркнуть, что якобы у него "никогда не было желания на кого-либо нападать".

"Истерия на эту тему в Евросоюзе - это провокация или полная некомпетентность", - сказал российский диктатор.

Он также назвал страны НАТО "специалистами по фильмам ужасов", намекая на их страхи относительно России и якобы безосновательные "страшилки" относительно российского нападения, в которое верит Запад.

Удары по энергетике

Путин утверждает, что Москва долго терпела удары по своей энергоинфраструктуре, а теперь начала "серьезно отвечать". Он решил пригрозить Украине и заявил, что Россия будет бить по украинской энергетике, если атаки продолжатся.

В то же время Путин требует от Европы закрыть поставки газа и нефти в Украину, чтобы "прекратить удары по энергетике РФ".

Нефтепровод "Дружба"

Премьер-министр Словакии на встрече с Путиным в Пекине раскритиковал украинские удары по нефтепроводу "Дружба". Фицо заявил, что Словакия очень "жестко" реагирует на подобные инциденты и намерена поднять вопрос украинских атак во время запланированной встречи с Зеленским 5 сентября.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил Путина за "гостеприимство, оказанное делегации Словакии во время недавнего визита на парад победы в РФ". А Путин взамен откровенно похвалил Роберта Фицо за его внешнюю политику.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО и ЕС

Путин также сказал, что Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, а вопрос НАТО он назвал "другим". Впоследствии российский диктатор добавил, что Россия считает неприемлемым членство Украины в НАТО.

"ЕС не является военно-политическим блоком, в отличие от НАТО. Мы выступали против военного освоения Украины, потому что это угрожает российской безопасности", - высказался Путин.

Фицо отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО, но присоединение к ЕС Словакия поддержит. Он сравнил ЕС с "лягушкой на дне колодца", которая не видит реального положения вещей.

Смотрите видео с заявлениями Фицо о вступлении Украины в НАТО и ЕС:

Фицо сделал заявление о вступлении Украины в НАТО и ЕС / Фото: скриншот

Кроме этого, Путин заявил, что консенсус относительно гарантий безопасности Украины возможен. В то же время российский лидер добавил, что безопасность Украины "не может обеспечиваться за счет безопасности других стран, в частности России".

Диалог с США

Лидер РФ выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с США. Он заявил о готовности Москвы сотрудничать с американской стороной, а также с Украиной в вопросах безопасности на Запорожской АЭС. По словам российского диктатора, эти вопросы якобы "опосредованно уже обсуждались".

Путин также сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом на Аляске возможные варианты обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

Заявления Путина и появление Януковича - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор Путин на саммите ШОС заявил, что войну против Украины якобы спровоцировали государственный переворот в Украине и вмешательство Запада, а не Россия. Для урегулирования войны он предлагает устранить "причины кризиса" и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

Также 1 сентября беглый украинский экс-президент Виктор Янукович впервые с 2022 года записал видеообращение об Украине. Он похвалил Путина, согласился с его позицией о невозможности вступления Украины в НАТО и назвал это "катастрофой для страны". Янукович также заявил, что сознательно работал над сближением Украины с ЕС, хотя во время переговоров европейские партнеры якобы часто вели себя высокомерно.

Аналитики ISW считают, что Кремль приурочил обращение Януковича к выступлению Путина на саммите ШОС, пытаясь придать легитимности его требованию о смене режима в Украине. В видео Янукович поддержал Путина и критиковал ЕС за якобы "некорректное" поведение. ISW подчеркнуло, что это вероятно спланированная информационная акция.

Читайте также:

О персоне: Роберт Фицо

Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.

В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.

Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕС

