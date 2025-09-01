Укр
"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

Руслана Заклинская
1 сентября 2025, 17:07
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что выдумки Путина становятся скучными.
'Он теряет мастерство': в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне
Украина ответила лидеру РФ на его заявление о причинах войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

Ключевые тезисы Тихого:

  • Лидер РФ обвинил Запад в провокации агрессии против Украины - это ложь
  • Путин постепенно теряет навыки лжи
  • Единственным средством против такой пропаганды является международное давление на РФ

Заявление лидера России Владимира Путина о том, что война в Украине - это якобы "украинский кризис", а ответственность за агрессию РФ несет Запад, является ложью. Единственным эффективным средством против подобной пропаганды является давление на Москву. Об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Тихий подчеркнул, что российский лидер откровенно врет и постепенно теряет свои навыки лжи.

"Конечно, "коварный Запад" спровоцировал "бедную Россию" напасть на своего соседа и совершить сотни тысяч военных преступлений. Путин постепенно теряет свое мастерство во лжи - его повторяющиеся выдумки становятся все более скучными", - подчеркнул представитель МИД.

Также он добавил, что единственным эффективным средством против подобной пропаганды является постоянное международное давление на Москву.

Кто может остановить Путина

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент США Дональд Трамп не может повлиять на Россию и ему безразлично, как закончится война, лишь бы перестали стрелять. По его словам, Путин игнорирует Трампа и действует по собственному плану.

"Единственный человек, который может остановить Путина, - это Си Цзиньпин. Но сейчас сложно сказать, чего ждать от Китая, ведь его политика своеобразная - сижу в кустах и жду героя", - сказал Жданов.

Эксперт пояснил, что Китай ожидает от США открытия рынков и отмены пошлин. В то же время, по его мнению, остановка поставок боеприпасов из Китая в Россию могла бы за неделю прекратить работу российской артиллерии.

ШОС
ШОС / Инфографика: Главред

Заявления Путина на саммите ШОС - новости по теме

Как сообщал Главред, на саммите ШОС Путин заявил, что войну против Украины якобы спровоцировал государственный переворот в Украине и вмешательство Запада, а не Россия. Он назвал причиной войны попытки Запада втянуть Украину в НАТО. Для урегулирования войны российский диктатор предлагает устранить "причины кризиса" и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия давно превратилась в сырьевой придаток и инструмент более сильных игроков, а ее диктатор Путин живет иллюзиями о "возрождении империи". По его словам, на саммите ШОС Путин лишь демонстрировал мнимое величие РФ, тогда как Пекину выгодна ее слабость.

Кроме этого, экс-президент Виктор Янукович, который с 2014 года находится в России, впервые с 2022 года записал видеообращение об Украине. Он похвалил Путина, согласился с его тезисом о невозможности вступления Украины в НАТО и заявил, что всегда был против этого.

Читайте также:

О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

война в Украине МИД Украины Владимир Путин война России и Украины
