У Путина начали кампанию против Украины: в США раскрыли детали

В России распространяют недостоверную информацию о якобы успехах оккупантов на фронте.

https://glavred.info/war/u-putina-nachali-kampaniyu-protiv-ukrainy-v-ssha-raskryli-detali-10694126.html Ссылка скопирована

В России пытаются показать Западу, мол, неизбежность своей победы и "бессмысленность" поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Кратко:

Россия пытается показать Западу "неизбежность победы" в войне

Военное руководство РФ докладывает ложные сведения о ситуации на фронте

Страна-оккупант Россия проводит активную кампанию, целью которой является подрыв морального духа украинцев и формирование на Западе впечатления якобы неизбежной "победы" захватчиков и бесполезности поддержки Украины. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

Каковы цели Кремля

Кремль пытается убедить Запад в, дескать, неизбежной победе над Украиной, пишут в ISW.

видео дня

Для этого военное руководство предоставляет недостоверные данных о якобы успехах оккупационных войск в войне.

"Кремль начал скоординированную информационную кампанию, демонстрируя военную мощь на поле боя, чтобы повлиять на точку зрения Запада и ошибочно позиционировать российскую победу, как неизбежную", - отмечают аналитики.

Что говорит военное руководство оккупантов

Как пример аналитики примели цитаты главы Генштаба Валерия Герасимова, который 30 августа сказал, что оккупанты с марта 2025 года, мол, захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.

С марта на севере Сумщины враг якобы оккупировал 210 км2 и 13 населенных пунктов. Россияне, дескать, контролируют 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.

Кроме того, как утверждает Герасимов, с марта 2025-го россияне якобы захватили примерно 50% Купянска, а также 10 населенных пунктов на Лиманском направлении.

Также, по словам Герасимова, с марта войска РФ будто бы оккупировали пять населенных пунктов в направлении Великомихайловки на Лиманском направлении.

Что говорит эксперт

Россия может провести осеннюю наступательную операцию, считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, враг хочет выйти на административные границы Донецкой области.

"Россия пытается объять необъятное – создать большие "клешни", как в 2022-м и 2023 годах, особенно возле Лисичанска и Северодонецка, где российские войска пытались осуществить большой охват нашей группировки, в результате им пришлось идти в лоб, напролом и с большими потерями захватывать эти города. То же самое россияне хотят сделать и сейчас: они хотят через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выйти на границу Донецкой области и, таким образом, двигаясь с двух направлений, выполнить хотя бы одну – минимальную – политическую задачу, то есть захват Донецкой области в ее административных границах", - добавил Жданов.

Что происходит на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, ситуация в районе Доброполья Донецкой области для врага серьезно ухудшилась. По словам представителя группировки Днепр Виктора Трегубова, там оккупанты фактически попали в окружение.

Помимо этого, Силы обороны освободили Мирное вблизи Купянска. Враг был выбит с позиций, откуда он мог контролировать трассу, которая ведет к городу. Продвижение ВСУ продолжается.

Войска РФ в районе Покровска собрали более 100 тысяч оккупантов, сказал Трегубов. Однако вражеским силам не удалось достичь значительного продвижения. Никакой "быстрой победы" не произошло.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред