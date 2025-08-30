Укр
Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

Анна Косик
30 августа 2025, 16:02
Судьба российских подразделений на одном из горячих направлений оказалась в руках ВСУ.
Что сказал Трегубов:

  • Оккупантов возле Доброполья окружили
  • Российские подразделения, которые оказались в ловушке, ликвидируют

Оккупационные войска страны-агрессора России несколько недель назад серьезно продвинулись в районе Доброполья, что в Донецкой области. Однако по состоянию на сегодня, 30 августа, ситуация для них существенно ухудшилась.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, российские подразделения, которые находились под Добропольем, оказались в окружении.

Теперь украинские военные, которые уже отбили часть захваченных врагом территорий, ликвидируют оккупантов, которых командование РФ фактически оставило в ловушке.

"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба" были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго", - подчеркнул Трегубов.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Почему оккупанты потерпели провал возле Доброполья

Успешные действия Сил обороны Украины ранее прокомментировал военный обозреватель Алля Абишев. По его словам, армия РФ оказалась в окружении именно благодаря контратакам ВСУ.

Украинские военные оперативно отреагировали на ситуацию и остановили наступление врага, отбив ряд населенных пунктов на линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно сообщалось, что российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои.

Ранее Главред писал, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Накануне стало известно, что украинские военные имеют успехи в районе Покровска, что в Донецкой области. Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от города.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

война в Украине Доброполье новости Украины Фронт
Предпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
