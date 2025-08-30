Украинские военные загнали врага в ловушку: оккупантов окружили и уничтожают

Что сказал Трегубов:
- Оккупантов возле Доброполья окружили
- Российские подразделения, которые оказались в ловушке, ликвидируют
Оккупационные войска страны-агрессора России несколько недель назад серьезно продвинулись в районе Доброполья, что в Донецкой области. Однако по состоянию на сегодня, 30 августа, ситуация для них существенно ухудшилась.
Как сообщил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов, российские подразделения, которые находились под Добропольем, оказались в окружении.
Теперь украинские военные, которые уже отбили часть захваченных врагом территорий, ликвидируют оккупантов, которых командование РФ фактически оставило в ловушке.
"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба" были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго", - подчеркнул Трегубов.
Почему оккупанты потерпели провал возле Доброполья
Успешные действия Сил обороны Украины ранее прокомментировал военный обозреватель Алля Абишев. По его словам, армия РФ оказалась в окружении именно благодаря контратакам ВСУ.
Украинские военные оперативно отреагировали на ситуацию и остановили наступление врага, отбив ряд населенных пунктов на линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое.
Ситуация на фронте - последние новости
Недавно сообщалось, что российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои.
Ранее Главред писал, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.
Накануне стало известно, что украинские военные имеют успехи в районе Покровска, что в Донецкой области. Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от города.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
