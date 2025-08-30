Странные пятна на руках и отмененные выступления: в Сети заговорили о смерти Трампа

Слухи связаны с появлением синяков на его руках, трехдневным отсутствием на публике и отменой выступлений.

https://glavred.info/world/strannye-pyatna-na-rukah-i-otmenennye-vystupleniya-v-seti-zagovorili-o-smerti-trampa-10693985.html Ссылка скопирована

Трамп, синяки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Что кроется за синяками Трампа и исчезновением с публики

Зачем вице-президент Вэнс заговорил о замене Трампа

В США активно распространяются слухи о возможных проблемах со здоровьем президента Дональда Трампа. Главред объясняет, что толчком стали заметные синяки на его руках, трехдневное отсутствие в публичном пространстве и внезапная отмена нескольких выступлений.

Дополнительный резонанс вызвало заявление вице-президента Джея Ди Венса, который в интервью подчеркнул, что готов "в случае чего-то страшного" взять на себя полномочия главы государства. При этом он подчеркнул, что Трамп находится в хорошей физической форме и настроен завершить свой президентский срок.

видео дня

На фоне слухов внимание привлек и так называемый "пиццаметр" - неформальный индикатор политического напряжения, который основывается на резком росте спроса на доставку еды возле правительственных зданий. По сообщениям американских СМИ, продажа пиццы в заведении рядом с Белым домом выросла на 476%.

Куда исчез Трамп и что говорят в Вашингтоне / фото: тг-канал Главред

Журналисты также отмечают, что на последних публичных мероприятиях у Трампа были видны гематомы на руках. Например, во время игры в гольф с бывшим бейсболистом Роджером Клеменсом он появился с новым синяком. В прошлом Трамп пытался маскировать подобные следы пудрой.

В Белом доме объяснили, что синяки могут быть следствием многочисленных рукопожатий и приема аспирина, который способен вызвать подобные побочные эффекты. Пресс-секретарь Каролина Ливитт заверила, что ситуация не представляет угрозы.

Кроме того, у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность - заболевание, которое не несет смертельной опасности, но может приводить к отекам и синякам.

Дональд Трамп - последние новости

Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил разместить китайских миротворцев в Украине после окончания войны. Это предложение, по данным издания, соответствует идее, которую ранее выдвигал Владимир Путин, писал Главред.

Также недавно у Трампа сделали заявление, есть ли угроза захвата РФ всей Украины. Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины в рамках возможного мирного соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что вместе с Дональдом Трампом провел несколько продуктивных разговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее также стало понятно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Именно этот вопрос поднимался на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред