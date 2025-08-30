Странные пятна на руках и отмененные выступления: в Сети заговорили о смерти Трампа

Главное:
В США активно распространяются слухи о возможных проблемах со здоровьем президента Дональда Трампа. Главред объясняет, что толчком стали заметные синяки на его руках, трехдневное отсутствие в публичном пространстве и внезапная отмена нескольких выступлений.
Дополнительный резонанс вызвало заявление вице-президента Джея Ди Венса, который в интервью подчеркнул, что готов "в случае чего-то страшного" взять на себя полномочия главы государства. При этом он подчеркнул, что Трамп находится в хорошей физической форме и настроен завершить свой президентский срок.
На фоне слухов внимание привлек и так называемый "пиццаметр" - неформальный индикатор политического напряжения, который основывается на резком росте спроса на доставку еды возле правительственных зданий. По сообщениям американских СМИ, продажа пиццы в заведении рядом с Белым домом выросла на 476%.
Журналисты также отмечают, что на последних публичных мероприятиях у Трампа были видны гематомы на руках. Например, во время игры в гольф с бывшим бейсболистом Роджером Клеменсом он появился с новым синяком. В прошлом Трамп пытался маскировать подобные следы пудрой.
В Белом доме объяснили, что синяки могут быть следствием многочисленных рукопожатий и приема аспирина, который способен вызвать подобные побочные эффекты. Пресс-секретарь Каролина Ливитт заверила, что ситуация не представляет угрозы.
Кроме того, у президента диагностирована хроническая венозная недостаточность - заболевание, которое не несет смертельной опасности, но может приводить к отекам и синякам.
Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил разместить китайских миротворцев в Украине после окончания войны. Это предложение, по данным издания, соответствует идее, которую ранее выдвигал Владимир Путин, писал Главред.
Также недавно у Трампа сделали заявление, есть ли угроза захвата РФ всей Украины. Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины в рамках возможного мирного соглашения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что вместе с Дональдом Трампом провел несколько продуктивных разговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее также стало понятно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Именно этот вопрос поднимался на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.
