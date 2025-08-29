Есть ли угроза захвата РФ всей Украины: у Трампа сделали заявление

Несмотря на определённые разногласия, позиции США и Украины по ключевым вопросам во многом совпадают, говорит Джей Ди Вэнс.

Главное:

США заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины

Позиции США и Украины по ключевым вопросам во многом совпадают

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины как части возможного мирного соглашения.

Он рассказал в интервью USA Today, что провёл несколько конструктивных бесед с украинским президентом Владимиром Зеленским вместе с Дональдом Трампом.

По словам Вэнса, несмотря на определённые разногласия, позиции по ключевым вопросам во многом совпадают: "Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю Украину, и стремимся к завершению кровопролития".

При этом Вэнс подчеркнул, что конфликт зашёл в тупик — ни одна из сторон больше не достигает значимых успехов. В этом контексте, считает он, прекращение боевых действий и поиск дипломатического решения было бы оптимальным шагом — как для Украины, так и для США.

Условия прекращения войны: что говорят в ВСУ

Командир подразделения 21-го отдельного полка беспилотных систем 3-го армейского корпуса Егор Фирсов выразил мнение, что война в Украине, скорее всего, продлится как минимум до конца 2025 года.

Он подчеркнул: любые территориальные уступки, даже в пределах одной области, могут повлечь за собой новые потери. По словам Фирсова, Россия не откажется от своей ключевой цели — полного уничтожения украинской государственности.

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

