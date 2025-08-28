"Речь не о Донетчине": военный раскрыл, когда война может реально закончиться

Командир объясняет, почему уступки даже одной области грозят масштабной агрессией.

Фирсов подчеркивает, что Путин продолжит давить на Украину и искать слабые места зимой / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Война в Украине продолжится до конца 2025 года

Уступки областями ведут к новым потерям

Фронт свидетельствует об активном давлении РФ на Украину

Война в Украине, вероятно, не завершится до конца 2025 года, а уступки даже одной областью могут привести к дальнейшим территориальным потерям. Такое мнение высказал командир подразделения "Мурамаса" 21-го отдельного полка беспилотных систем в составе 3-го армейского корпуса Егор Фирсов в эфире телеканала "Эспрессо".

Мотивы противника

По словам военного, главная цель оккупантов - полное уничтожение Украины.

"Я чувствую, что война не закончится до конца 2025 года, к сожалению. Почему я так думаю и почему я в этом уверен? Скажу так: я тоже встречался с Путиным - конечно, это был коллективный Путин, более разговорчивый, которому мы противостоим на фронте. Когда слышишь вражеский перехват, тон этих разговоров, когда видишь переброску войск с одного направления на другое, когда общаешься с военнопленными - все это дает понимание истинных мотивов противника", - пояснил Фирсов.

Последствия возможных уступок

Он отметил, что несмотря на заявления Владимира Путина о возможных уступках, никто им не верит. История показывает, что россияне стремятся захватить и уничтожить Украину.

"Если отдадим Донецкую область, за ней придется отдать Днепропетровскую. За Днепропетровской областью - Полтавскую, а дальше уже и Киев. Поэтому, к сожалению, сейчас я не чувствую, что война может завершиться до конца 2025 года. Думаю, мы стали ближе к миру, и какая-то новая конфигурация, возможно, появится в 2026 году. Возможно, тогда будет какая-то теоретическая пауза. Но в 2025 - нет. Думаю, что Путин захочет войти в зиму и будет пытаться давить на нас, искать слабые места и захватить еще больше территорий", - добавил командир.

Экспертная оценка: замораживание конфликта

Дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что самым реалистичным сценарием завершения войны является замораживание конфликта на нынешней линии разграничения.

По его мнению, это будет означать, что обе стороны будут хранить за спиной "нож", готовый к применению в будущем.

"Циничная практика истории показывает: пример Азербайджана демонстрирует, что даже после десятилетий ожидания страна может восстановить свою территориальную целостность", - отметил эксперт.

Как писал Главред, спецпредставитель США Кит Келлог выразил надежду, что уже следующий День независимости Украина будет отмечать в атмосфере мира и безопасности.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

Война в Украине скоро закончится. Об этом знают не только Украина и Россия, но и США и страны Европы. Такое мнение высказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

О персоне: Егор Фирсов Егор Фирсов - украинский политический деятель. Народный депутат Украины VII и VIII созывов. С 20 ноября 2019 года по 13 мая 2020 года занимал должность временно исполняющего обязанности Председателя Государственной экологической инспекции Украины. С 2022 года военнослужащий ВСУ и парамедик, пишет Википедия.

