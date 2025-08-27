Укр
Читать на украинском
"Важный сигнал": Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

Анна Ярославская
27 августа 2025, 07:34
Стороны обсудят следующий этап завершения войны.
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф анонсировал встречу с представителями Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • В Нью-Йорке состоится встреча по завершению войны в Украине
  • Уиткофф проведет переговоры с украинской делегацией

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны.

Встреча состоится в Нью-Йорке. Спецпосланник Трампа назвал это важным фактором.

видео дня

При этом Уиткофф не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

"Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу (президентов Украины и России. - ред.)", - сказал Уиткофф в интервью Fox News.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Спецпредставителю Трампа задали вопрос о том, говорил ли российский диктатор Путин во время встречи на Аляске закончить войну. Уиткофф ответил утвердительно.

"Да, безусловно. На столе есть мирное предложение. Он действительно это сказал и, надеемся, будет придерживаться своего обещания", - сказал он.

Смотрите видео - Уиткофф заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине:

Скриншот

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, США засекретили данные о переговорах Украины и России. Обмен дипломатическими и военными данными, не связанными с переговорами, остаётся разрешённым.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил нежелание участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив, что сначала нужно понять, смогут ли они вообще наладить диалог.

По данным СМИ, нынешний глава США не настроен оказывать давление на Путина. Он уверен, что обладает гораздо большим влиянием на Киев и европейские столицы, чем на Москву, и может использовать это, чтобы подтолкнуть Украину к заключению сделки.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сроки встречи Зеленского и Путина. При этом он сомневается, что у главы РФ хватит смелости приехать на двусторонний саммит.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующим шагам, чтобы достичь мира.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс. Москва должна знать, что она не может вечно медлить", - сообщил глава МИД.

Заключение мира в ближайшие несколько месяцев маловероятно - мнение эксперта

Перспектив подписания мирного соглашения в ближайшие два-три месяца не будет. Такое мнение озвучил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, все упирается в фронт, а там нет патового положения для Российской Федерации.

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Другие новости:

