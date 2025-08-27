Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

Руслан Иваненко
27 августа 2025, 23:56
45
В Брюсселе отмечают, что единодушие не нужно, но Будапешт добивается пересмотра механизма.
Орбан
Будапешт оспаривает решение ЕС о финансировании Киева без его согласия и требует учета своей позиции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Венгрия подала иск в Генсуд ЕС
  • Оспаривается использование доходов от российских активов
  • Сумма - около 3-5 миллиардов евро в год

Правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС в Люксембурге, чтобы обжаловать решение Совета Европейского Союза об использовании доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом сообщает венгерское издание Portfolio.

Дата подачи и сумма средств

По информации издания, иск был подан еще в июле, а в этот понедельник суд официально принял дело к рассмотрению. Речь идет о ежегодном направлении около 3-5 миллиардов евро, которые генерируют российские активы в европейских учреждениях, на военные нужды Украины.

видео дня

Причины обжалования

"Формальным поводом для обжалования этого механизма помощи Украине является тот факт, что решение принималось без участия Венгрии", - отмечает Portfolio.

Будапешт изначально отказывается оказывать военную поддержку Киеву, а его позицию тогда не учли.

Аргументы ЕС и позиция Венгрии

ЕС аргументировал, что единодушие для этого решения не нужно, ведь речь идет не о средствах бюджета Союза. В то же время венгерское правительство настаивает, что игнорирование его позиции противоречит принципам принятия решений, закрепленным в договорах ЕС.

В Portfolio добавляют, что график рассмотрения дела пока неизвестен, а процесс может затянуться на годы.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Главред: инфографика

Как Украине преодолеть вето Венгрии на вступление в ЕС

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что для успешного вступления в ЕС Украина должна выполнить все требования максимально качественно, чтобы иметь "железные аргументы" перед странами, которые могут выступать против.

Она подчеркивает, что Украина не является второсортным государством и должна войти в ЕС с уважением, демонстрируя отсутствие коррупции, политических преследований и проблем с правами и свободами.

"Если мы максимально качественно проработаем каждый элемент нашего движения, нам будет легче заручиться поддержкой всех 26 стран, даже если кто-то выступит против. Сегодня это Венгрия, а завтра может быть другая страна. Для этого нам нужны железные аргументы", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Скандальные заявления Орбана об Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил недовольство идеей вступления Украины в ЕС, предложив вместо этого "разумное и упорядоченное" сотрудничество на основе контракта, который можно корректировать по обстоятельствам. Он заявил, что членство Украины якобы перенесет войну в Европу, назвал Украину "буферным государством" и "серьезной угрозой" для Венгрии.

Уже 30 июля Орбан заявил о своем "уважении" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но при этом обвинил его в "ошибках" относительно войны с Россией. По словам Орбана, Зеленский отверг его прошлогоднее предложение о мирных переговорах, и это, по его мнению, осложнило ситуацию в Украине.

Кроме этого, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод и пригрозил Киеву отключением электроэнергии.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Виктор Орбан денежная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:56Политика
Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:22Война
Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакой

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Последние новости

23:56

Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

23:32

Наследник Майкла Джексона сообщил о помолвке - детали

22:22

Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

22:06

На Анну Тринчер напали во время концерта: "Это трэш"Видео

21:41

Как правильно держать поводок: если не знать, собака подвергается опасности

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
21:41

Раздаются взрывы: Киев и другие крупные города под вражеской атакойВидео

21:35

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

21:31

Гороскоп на сегодня 28 августа: Овнам - замечательная встреча, Козерогам - убытки

21:31

"Мы познакомились": Елена Мозговая рассказала правду о избраннице дочери

Реклама
21:19

До свидания, надоедливые вредители: как избавиться от муравьев раз и навсегда

21:12

Не только княгини: что скрывает жизнь единственной украинской императрицы

20:58

Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецептВидео

20:57

Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

20:56

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:41

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:35

Где три отличия между двумя котами: только "гений головоломок" их найдет за 27 секунд

20:14

В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

19:56

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

19:53

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

19:44

На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

Реклама
19:44

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:11

Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговорыВидео

19:10

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удармнение

18:55

Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябреВидео

18:37

Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

18:33

Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

18:25

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:15

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Реклама
16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять