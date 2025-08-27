Никак не успокоился: Орбан придумал новый план, чтобы "насолить" Украине

В Брюсселе отмечают, что единодушие не нужно, но Будапешт добивается пересмотра механизма.

https://glavred.info/politics/nikak-ne-uspokoilsya-orban-pridumal-novyy-plan-chtoby-nasolit-ukraine-10693331.html Ссылка скопирована

Будапешт оспаривает решение ЕС о финансировании Киева без его согласия и требует учета своей позиции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Венгрия подала иск в Генсуд ЕС

Оспаривается использование доходов от российских активов

Сумма - около 3-5 миллиардов евро в год

Правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд ЕС в Люксембурге, чтобы обжаловать решение Совета Европейского Союза об использовании доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом сообщает венгерское издание Portfolio.

Дата подачи и сумма средств

По информации издания, иск был подан еще в июле, а в этот понедельник суд официально принял дело к рассмотрению. Речь идет о ежегодном направлении около 3-5 миллиардов евро, которые генерируют российские активы в европейских учреждениях, на военные нужды Украины.

видео дня

Причины обжалования

"Формальным поводом для обжалования этого механизма помощи Украине является тот факт, что решение принималось без участия Венгрии", - отмечает Portfolio.

Будапешт изначально отказывается оказывать военную поддержку Киеву, а его позицию тогда не учли.

Аргументы ЕС и позиция Венгрии

ЕС аргументировал, что единодушие для этого решения не нужно, ведь речь идет не о средствах бюджета Союза. В то же время венгерское правительство настаивает, что игнорирование его позиции противоречит принципам принятия решений, закрепленным в договорах ЕС.

В Portfolio добавляют, что график рассмотрения дела пока неизвестен, а процесс может затянуться на годы.

Виктор Орбан / Главред: инфографика

Как Украине преодолеть вето Венгрии на вступление в ЕС

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, что для успешного вступления в ЕС Украина должна выполнить все требования максимально качественно, чтобы иметь "железные аргументы" перед странами, которые могут выступать против.

Она подчеркивает, что Украина не является второсортным государством и должна войти в ЕС с уважением, демонстрируя отсутствие коррупции, политических преследований и проблем с правами и свободами.

"Если мы максимально качественно проработаем каждый элемент нашего движения, нам будет легче заручиться поддержкой всех 26 стран, даже если кто-то выступит против. Сегодня это Венгрия, а завтра может быть другая страна. Для этого нам нужны железные аргументы", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Скандальные заявления Орбана об Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 26 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил недовольство идеей вступления Украины в ЕС, предложив вместо этого "разумное и упорядоченное" сотрудничество на основе контракта, который можно корректировать по обстоятельствам. Он заявил, что членство Украины якобы перенесет войну в Европу, назвал Украину "буферным государством" и "серьезной угрозой" для Венгрии.

Уже 30 июля Орбан заявил о своем "уважении" к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но при этом обвинил его в "ошибках" относительно войны с Россией. По словам Орбана, Зеленский отверг его прошлогоднее предложение о мирных переговорах, и это, по его мнению, осложнило ситуацию в Украине.

Кроме этого, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод и пригрозил Киеву отключением электроэнергии.

Читайте также:

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред