Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

Главное:
- Трампу удалось убедить Орбана по поводу Украины
- Вашингтон убедил Будапешт смягчить свою позицию
Дональду Трампу удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от возражений против вступления Украины в Европейский союз.
Об идет речь в материале авторитетного издания Politico, которое ссылается на свои источники.
В публикации, где основное внимание уделяется интеграционным перспективам Молдовы, отмечается, что в ЕС обсуждается идея рассматривать заявки Украины и Молдовы отдельно, чтобы трудности Киева не замедляли процесс евроинтеграции Кишинева. Однако эта инициатива вызывает споры — как среди стран-членов, так и в самой Украине.
По данным Politico, вмешательство экс-президента США Дональда Трампа, который убедил Орбана смягчить свою позицию, стало поворотным моментом. Ранее венгерский лидер активно выступал против вступления Украины, хотя и поддерживал заявку Молдовы.
Некоторые дипломаты выражают надежду, что благодаря растущему давлению на Будапешт вопрос с блокировкой украинской заявки может быть решён в течение нескольких ближайших месяцев.
Что мешает Украине договориться с Венгрией: мнение эксперта
Глава Украинского института национальной памяти, историк и майор запаса ВСУ Александр Алферов отметил, что, говоря о таких странах, как Венгрия или Словакия, стоит понимать: нередко правительства этих государств, как и белорусское, проявляют признаки недружественного отношения к Украине, прикрываясь громкими заявлениями и риторикой.
При этом он напомнил, что в 1939 году именно Венгрия совершила вооружённое нападение на Карпатскую Украину — тогдашнее независимое украинское государственное образование, созданное на легитимных основаниях. Венгерская армия оккупировала эту территорию и уничтожила её защитников.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.
Напомним, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Как сообщал Главред, ночью 22 августа на Брянщине, в российском городе Унеча, из-за атаки дронов произошел крупный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".
Об источнике: Politico
Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
