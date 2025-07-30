Орбан сделал неожиданное заявление о Зеленском и разразился цинизмом

Зеленский "допустил ошибки", считает Орбан.

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Орбан заявил, что "уважает" Зеленского / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, соцсети В. Зеленского

Кратко:

Орбан заявил об уважении к Зеленскому

Орбан обвинил Зеленского в якобы нежелании заключать мир с РФ

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который регулярно озвучивает пророссийскую риторику, на этот раз заявил о своем "уважении" к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Но после этого обвинил его в "ошибках" в ситуации с российско-украинской войной.

"Я уважаю президента Зеленского"

Как сообщает WP Wiadomosci, Орбан рассказал о том, что в рамках международных отношений руководствуется принципом уважения и уважает Владимира Зеленского.

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"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что является необходимым, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", - сказал премьер Венгрии.

По словам Орбана, Зеленский "допустил одну из ошибок", когда в прошлом году, мол, отверг его предложение заключить мир с Россией.

"Он отверг мое толкование, что время играет в пользу российской стороны, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского не является легкой. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", - подчеркнул Виктор Орбан.

Кратко о Викторе Орбане / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, ранее Виктор Орбан фактически заявил, что, дескать, сначала нужно установить мир, а потом "определить" границы Украины. В ответ МИД помог Орбану "найти" Украину и подчеркнул, что государство является независимым и суверенным.

Кроме того, Орбан сказал, что Венгрия, дескать, не просила Украину воевать за Европу. Как утверждает Орбан, его страна не хочет конфликта с Россией.

Украина – дескать, буферное государство, что, мол, представляет угрозу Венгрии, говорил Орбан. При этом он выступил против вступления Киева в ЕС.

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О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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