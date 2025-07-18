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"Мы не просили их воевать": у Орбана сделали циничное заявление об Украине

Сергей Кущ
18 июля 2025, 23:32
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По его словам, позиция Будапешта остаётся отличной от общеевропейской.
У Орбана сделали циничное заявление об Украине
У Орбана сделали циничное заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, GoogleMaps

Вы узнаете:

  • Советник премьер-министра Венгрии отличился громким заявлением
  • В чем причина такого заявления

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и политический директор правительства Балаж Орбан заявил, что поддержка Украины не должна рассматриваться как способ защиты Европы, поскольку это ведёт к конфронтации с Россией.

Об этом сообщает венгерское издание Telex.

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По его словам, позиция Будапешта остаётся отличной от общеевропейской. Он подчеркнул, что, по мнению венгерского правительства, Украина ведёт войну за свои собственные интересы, а не за безопасность Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но это не касается нашей безопасности. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией", — сказал он.

Балаж Орбан отметил, что война в Украине — это украинское решение и внутренний конфликт, который не должен быть превращён в общеевропейский вопрос. По его мнению, для прекращения конфликта необходимы нейтральные посредники, которые смогут восстановить коммуникации между сторонами. Он положительно оценил возможное возобновление прямых контактов между США и Россией.

Комментируя вероятность мирных переговоров, советник Орбана признал, что дипломатическая ситуация остаётся крайне сложной, однако его "обнадеживают" сигналы о предварительных переговорах между Киевом и Москвой. При этом он указал, что обе стороны конфликта пока не готовы к миру, считая, что время играет в их пользу.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает за усиление собственной обороноспособности Европы:

"Мы не должны защищать себя через Украину. Это приведёт к конфронтации с Россией, чего мы не хотим. Вместо этого нужно укреплять европейские армии, чтобы при необходимости мы могли защитить себя сами", — добавил он.

Заявления прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений в ЕС о военной помощи Украине и формировании долгосрочной стратегии безопасности.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Главред, инфографика

Заявления Орбана относительно Украины

Напомним, Главред писал, что премьер-министр Венгрии высказал мнение, что России не хватает сил для нанесения угрозы странам НАТО, поскольку она не смогла добиться успеха в войне против Украины. При этом он отметил, что, по его мнению, Украина потерпит поражение.

Недавно Орбан аргументировал то, что Украина не должна вступать в ЕС тем, что членство страны приведет к экономической катастрофе, а также упомянул о намерении вступления в НАТО.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге а Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

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