Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

Что сказал Орбан:
- Зеленский "угрожал" Венгрии
- Украина не сможет стать членом ЕС из-за "шантажа"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "открытых нападках и угрозах". Об этом пишет Magyar Nemzet.
Орбан начал угрожать Зеленскому тем, что его слова "не останутся без последствий" для Украины. Его заявление прозвучало на фоне новостей о перекрытии потока нефти РФ в Венгрию.
"Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что нефтепровод Дружба не работает, потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это также свидетельствует о том, что венгры приняли правильное решение", - сказал венгерский чиновник.
Орбан добавил, что Украина "не может попасть в ЕС путем шантажа, бомбардировок и угроз", однако не предоставил никаких подтверждений своих слов относительно поведения Киева.
"Тень от приговоров Зеленского будет долгой", - подчеркнул политик.
Что заявил Зеленский после удара по нефтепроводу
Украинский президент после атаки на нефтепровод "Дружба" заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции официального Будапешта.
Удар по нефтепроводу "Дружба" - что известно
Напомним, Главред писал, что 22 августа в результате атаки дронов в городе Унеча Брянской области РФ произошел масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции трубопровода "Дружба".
Впоследствии стало известно, что украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперекачивающей станции, которая является частью нефтепровода "Дружба". В результате атаки станция получила серьезные повреждения.
Премьер-министр Венгрии обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию.
Читайте также:
- В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля
- Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами
- Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку
О персоне: Виктор Орбан
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред