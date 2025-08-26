В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля

Кремль боится взять ответственность за провал армии РФ, поэтому ищет, на кого ее сбросить.

Нескольких чиновников задержали по указанию Кремля / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншоты

Что сообщили аналитики:

В приграничных с Украиной областях задерживают чиновников

Российские чиновники якобы разворовывали деньги из госбюджета РФ

Кремль хочет переложить ответственность за провал защиты Курской области

В стране-агрессоре России провели задержание ряда чиновников, которые руководили тремя приграничными с Украиной областями. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Российских чиновников хотят обвинить в провале защиты границ от рейдов и вторжения украинских военных, в том числе в рамках Курской наступательной операции.

25 августа правоохранители РФ задержали исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова в рамках уголовного дела о хищении средств, которые в РФ выделили на строительство оборонительных укреплений на границе Курской и Белгородской областей.

Ранее по таким же обвинениям были задержаны бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко и бывший заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин.

"В ISW в дальнейшем убеждены, что эти аресты и кадровые перестановки, являются частью скоординированных усилий Кремля сделать чиновников приграничных областей крайними за провал России в отражении украинского вторжения в Курскую область в августе 2024 года", - говорится в отчете аналитиков.

Также в ISW предполагают, что в Кремле хотят сбросить на чиновников из приграничных областей и ответственность за украинские рейды в Белгородской области в 2023 и 2024 годах.

Кремль не впервые проводит "зачистку" среди чиновников

Не так давно в Кремле решили целенаправленно устранить высших должностных лиц Минобороны России, в частности старших офицеров, которые командовали военными операциями российских оккупантов в Украине.

При этом россияне всячески скрывали истинные причины увольнения топ-чиновников, маскируя их обвинениями в коррупции.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал о ликвидации двух старших российских офицеров в результате недавнего удара по командному пункту России в Коренево, что в Курской области.

Недавно в СБУ рассказали о штурме ротного опорного пункта на Курщине рядом с населенным пунктом Свердликово. Там находилось более ста военнослужащих РФ.

Ранее Александр Сырский сообщал, что Курская операция позволила впервые перенести полномасштабную войну на территорию страны-агрессора России. Украинские войска после тщательного планирования смогли прорвать вражескую оборону и зайти в глубокий тыл противника, сорвав его логистику.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

