РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

Конвенция предусматривает механизм по предотвращению жестокого обращения с лицами, которые были лишены свободы.

РФ выходит из из конвенции о предотвращении пыток

Что известно:

РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток

Украинские военные отреагировали на решение РФ

РФ выходит из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующее предложение российскому правительству выдвинул диктатор Владимир Путин, сообщают росСМИ.

"Правительство предложило Путину денонсировать еще одну конвенцию, к которой Москва присоединялась как член Совета Европы. Речь идет о конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", - говорится в сообщении. видео дня

Стоит отметить, что Россия была членом Совета Европы еще с 1996 года. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении РФ из организации.

Что говорят военные ВСУ

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отреагировал на соответствующее решение Путина.

"Страна, у которой нет шансов на цивилизацию. Мое поколение приложит все усилия для уничтожения государственности РФ в том виде, в котором она существует сейчас. Вам придется убить всех нас или сдохнуть за то, что делаете с нашим народом", - написал Бунятов.

Европейская конвенция о предотвращении пыток - что известно

Европейская конвенция о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения была принята в 1987 году, а вступила в силу через два года после ратификации семью странами.

Конвенция предусматривает механизм по предотвращению жестокого обращения с лицами, которые были лишены свободы. Каждая страна, которая ратифицировала конвенцию, обязана предоставлять доступ к любому месту, где содержатся лица, лишенные свободы органами государственной власти. Также страна обязана предоставлять доступ на сою территорию, полную информацию о местах содержания лиц, лишенных свободы.

Казнь украинских военнопленных - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.

13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.

Кроме того, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.

