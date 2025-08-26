РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток: что это значит

Что известно:
- РФ выходит из конвенции о предотвращении пыток
- Украинские военные отреагировали на решение РФ
РФ выходит из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующее предложение российскому правительству выдвинул диктатор Владимир Путин, сообщают росСМИ.
"Правительство предложило Путину денонсировать еще одну конвенцию, к которой Москва присоединялась как член Совета Европы. Речь идет о конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Россия была членом Совета Европы еще с 1996 года. 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении РФ из организации.
Что говорят военные ВСУ
Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" отреагировал на соответствующее решение Путина.
"Страна, у которой нет шансов на цивилизацию. Мое поколение приложит все усилия для уничтожения государственности РФ в том виде, в котором она существует сейчас. Вам придется убить всех нас или сдохнуть за то, что делаете с нашим народом", - написал Бунятов.
Европейская конвенция о предотвращении пыток - что известно
Европейская конвенция о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения была принята в 1987 году, а вступила в силу через два года после ратификации семью странами.
Конвенция предусматривает механизм по предотвращению жестокого обращения с лицами, которые были лишены свободы. Каждая страна, которая ратифицировала конвенцию, обязана предоставлять доступ к любому месту, где содержатся лица, лишенные свободы органами государственной власти. Также страна обязана предоставлять доступ на сою территорию, полную информацию о местах содержания лиц, лишенных свободы.
Казнь украинских военнопленных - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 17 февраля россияне, вероятно, расстреляли украинских военнопленных, соответствующее видео преступления распространялось в соцсетях. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных.
13 января украинские военные захватили в плен на Курщине российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских военнопленных. По его словам, расстреливать украинских военнопленных приказывают российские командиры.
Кроме того, 22 декабря, 110 ОМБр опубликовала видео, на котором россияне расстреляли четырех украинских военных, которые сдались в плен. Преступление было совершено на Времовском направлении.
