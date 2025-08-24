За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра Херсона

Россияне еще в апреле 2022 года взяли в плен бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко.

Владимира Николаенко освободили из плена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, из открытых источников

Украина вернула из российского плена бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко, которого россияне незаконно лишили свободы еще в 2022 году, когда захватили Херсон. Владимир Николаенко до последнего оставался верным Украине и не перешел на сторону врага даже под давлением. Известие о его возвращении подтвердил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В российском плену Владимир Николаенко пробыл целых три года.

"Он провел в российской неволе более трех лет только за то, что всегда оставался преданным Украине и не изменил своим убеждениям. Владимир Васильевич, поздравляю дома - на свободной земле! Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы каждый украинец вернулся из российского плена. Владимир Васильевич, искренне рад, что вы снова на родной земле", - написал Прокудин.

Смотрите видео с освобожденным из плена бывшим мэром Херсона Владимиром Николаенко:

Владимира Николаенко освободили из плена / фото: скриншот

Сам же бывший мэр Херсона благодарен всем, кто боролся за его возвращение домой. Он радуется даже тому, что впервые смог увидеть собственными глазами украинскую землю и украинские деревья.

"Я кроме бетонного покрытия за последние годы ничего не видел. Я благодарю за этот подарок. Я всегда думал, какая же дата будет моего второго Дня рождения, но так хорошо совпало, что второй мой День рождения именно 24 августа. Завтра у моей мамы День рождения - 91 год. Я ее очень люблю", - говорит Николаенко.

Он постоянно волновался за своих родных, за маму. Он знал, что ее здоровье резко ухудшилось после того, как он попал в плен.

"Я горжусь своей семьей! У меня дочь - военная. Я горжусь тем, что она помогает бороться и возвращать нашу независимость. Я горжусь даже этими девушками и ребятами, которые сегодня нас встречали, которые занимались тем, чтобы вытащить нас из этого плена", - сказал бывший мэр Херсона.

Владимира Николаенко освободили из плена / фото: скриншот

Стоит отметить, что в российском плену Владимир Николаенко пережил многое. Об этом свидетельствует даже состояние, в котором он вернулся на родную землю. Вражеский плен изменил Владимира до неузнаваемости.

Владимир Николаенко / фото: Главред

Владимир Николаенко - что о нем известно

Владимир Николаенко был мэром Херсона с 2014 по 2020 год. Он занимал четкую проукраинскую позицию, поэтому во время оккупации местные коллаборационисты угрожали бывшему мэру.

18 апреля 2022 года российские военные похитили Владимира Николаенко. Долгое время о нем не было никакой информации. Впоследствии представители Международного комитета Красного Креста подтвердили, что Николаенко находится в российском плену.

Племянница Владимира Анна Коршун-Самчук рассказывала, что в 2022 году Владимира планировали обменять, но он попросил оккупантов, чтобы вместо него освободили сокамерника, который был в тяжелом состоянии - у него на ноге была гангрена.

С тех пор Владимира Николаенко не включали в списки на обмен. Его содержали в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области. Там он находился в нечеловеческих условиях и без оказания медицинской помощи.

