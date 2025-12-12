Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

Главное:
- Поражены мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС"
- Нанесены удары по складу боеприпасов на ВОТ
Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.
Также нанесены удары по складу боеприпасов в районе села Авдеевское и месту сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение НПЗ "Славнефть-ЯНОС"
"Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков", - говорится в сообщении.
Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели, степень ущерба уточняется.
Удары по важным целям РФ
"Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области", - написано в сообщении.
Потери врага уточняются.
Эксперты об ударах по объектам РФ: важное
Украинские атаки беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вызвали перебои в обеспечении топливом и стали причиной подорожания бензина внутри страны. Об этом отмечается в аналитическом отчёте Института изучения войны. По мнению специалистов, дефицит горючего приведёт к росту расходов как для компаний, так и для населения, что в перспективе может ускорить инфляцию в российской экономике.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Другие новости:
- Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%
- Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье
- Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами Калибр
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред