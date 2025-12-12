Укр
Взорван крупный НПЗ в РФ и важные цели оккупантов: детали мощных ударов ВСУ

Алексей Тесля
12 декабря 2025, 20:25
139
Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели, потери и степень ущерба для РФ уточняются.
Дрон
Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Поражены мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС"
  • Нанесены удары по складу боеприпасов на ВОТ

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.

Также нанесены удары по складу боеприпасов в районе села Авдеевское и месту сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

видео дня

Поражение НПЗ "Славнефть-ЯНОС"

"Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели, степень ущерба уточняется.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Удары по важным целям РФ

"Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области", - написано в сообщении.

Потери врага уточняются.

Screenshot
/ Facebook/GeneralStaff.ua

Эксперты об ударах по объектам РФ: важное

Украинские атаки беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вызвали перебои в обеспечении топливом и стали причиной подорожания бензина внутри страны. Об этом отмечается в аналитическом отчёте Института изучения войны. По мнению специалистов, дефицит горючего приведёт к росту расходов как для компаний, так и для населения, что в перспективе может ускорить инфляцию в российской экономике.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Генштаб ВСУ война России и Украины Удары вглубь РФ
