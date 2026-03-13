Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2026, 20:30
Что нельзя делать 14 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 14 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день туман
  • Что нельзя есть в этот день
  • Можно ли убирать в доме 14 марта

14 марта церковь почитает память преподобного Венедикта Нурсийского. Как сообщает Главред, он родился в христианской семье. С ранних лет он решил посвятить себя Богу. Он все время молился и духовно рос.

Венедикт поселился в горах северо-восточного Рима. Он жил в одиночестве и молился. Много лет его посещал один монах, который стал его духовным отцом.

видео дня

Венедикт организовал 12 монастырей. Они были населены двенадцатью монахами. Он стал примером строгого соблюдения монашеских правил. К нему даже являлся без в виде дрозда. Он смог победить соблазн, бросаясь в крапиву.

Что можно делать 14 марта

  • В этот день нужно заняться уборкой. Это принесет в дом благополучие.
  • В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить помощи в семейных делах.
  • В этот день нужно принести в церковь панахиды и помолиться об упокоении умерших.
  • В этот день нужно заботиться о животных. Они считаются главными помощниками в хозяйстве.

Что нельзя делать 14 марта

1. Нельзя 14 марта оскорблять домашних животных. Иначе вы притянете беды.

2. Нельзя 14 марта смотреть в зеркало. Предки верили, что это может вытянуть жизненную энергию.

3. Нельзя 14 марта ругаться и выяснять отношения. Иначе конфликты могут затянуться.

4. Нельзя 14 марта есть пищу животного происхождения. Этот запрет связан с Великими постом.

Приметы 14 марта

  • Если в этот день мороз, то будет похолодание.
  • Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день дятел стучит по дереву, будет потепление.
  • Если в этот день дует теплый ветер, то весна будет дождливой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
19:49Мир
18:45Война
17:25Экономика
Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять