Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

14 марта церковь почитает память преподобного Венедикта Нурсийского. Как сообщает Главред, он родился в христианской семье. С ранних лет он решил посвятить себя Богу. Он все время молился и духовно рос.
Венедикт поселился в горах северо-восточного Рима. Он жил в одиночестве и молился. Много лет его посещал один монах, который стал его духовным отцом.
Венедикт организовал 12 монастырей. Они были населены двенадцатью монахами. Он стал примером строгого соблюдения монашеских правил. К нему даже являлся без в виде дрозда. Он смог победить соблазн, бросаясь в крапиву.
Что можно делать 14 марта
- В этот день нужно заняться уборкой. Это принесет в дом благополучие.
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить помощи в семейных делах.
- В этот день нужно принести в церковь панахиды и помолиться об упокоении умерших.
- В этот день нужно заботиться о животных. Они считаются главными помощниками в хозяйстве.
Что нельзя делать 14 марта
1. Нельзя 14 марта оскорблять домашних животных. Иначе вы притянете беды.
2. Нельзя 14 марта смотреть в зеркало. Предки верили, что это может вытянуть жизненную энергию.
3. Нельзя 14 марта ругаться и выяснять отношения. Иначе конфликты могут затянуться.
4. Нельзя 14 марта есть пищу животного происхождения. Этот запрет связан с Великими постом.
Приметы 14 марта
- Если в этот день мороз, то будет похолодание.
- Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
- Если в этот день дятел стучит по дереву, будет потепление.
- Если в этот день дует теплый ветер, то весна будет дождливой.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
