Мужчина сделал нечто неожиданное, спасая свою собаку после аварии

История раненого щенка и его преданного владельца стала вирусной. Мужчина ждал открытия клиники несколько часов ради спасения питомца.

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Хозяин осторожно принес собаку к входу, укрыл ее одеялом и устроился рядом / Коллаж Главред, фото: instagram.com/angelsofassisi

Вы узнаете:

Почему мужчина несколько часов сидел у закрытой клиники

Как сотрудники клиники отреагировали на неожиданную находку у дверей

Что помогло собаке начать восстанавливаться быстрее прогнозов

История о преданности хозяина и невероятном спасении собаки растрогала тысячи людей. Мужчина привез тяжело раненого щенка к ветеринарной клинике глубокой ночью после того, как животное сбила машина.

Не имея возможности оплатить дорогостоящее экстренное лечение, он укрыл питомца одеялом у входа и несколько часов ждал открытия клиники. Этот поступок впечатлил сотрудников настолько, что они решили взять на себя все расходы по спасению собаки. Об этом пишет Newsweek.

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Животное попало под машину

Сотрудники ветеринарной клиники Angels of Assisi в американском штате Вирджиния утром обнаружили у входа необычную картину. Мужчина сидел возле дверей вместе со своим восьмимесячным щенком по кличке Принцесса, который получил серьезные травмы после наезда автомобиля.

Камеры наблюдения зафиксировали, как около четырех часов утра хозяин осторожно принес собаку к входу, укрыл ее одеялом и устроился рядом ждать открытия клиники. Несмотря на холод и долгие часы ожидания, он не покинул питомца.

Животное попало под машину / Фото: instagram.com/angelsofassisi

По словам представителей клиники, сначала полицейский попытался доставить собаку в круглосуточную ветеринарную больницу. Однако стоимость экстренной помощи оказалась слишком высокой для владельца, поэтому было принято решение обратиться в благотворительную клинику.

Врачи были шокированы состоянием собаки

После осмотра специалисты обнаружили у Принцессы серьезные травмы. У щенка был вывих передней лапы, повреждение нервов, из-за которого она не могла пользоваться задними конечностями, выбитые зубы и многочисленные ссадины по всему телу. Во рту животного даже нашли частицы асфальта.

Преданность хозяина вдохновила сотрудников / Фото: instagram.com/angelsofassisi

Несмотря на тяжелое состояние, собака начала восстанавливаться быстрее, чем ожидали ветеринары.

Выздоровление превзошло ожидания

Спустя несколько недель лечения состояние Принцессы значительно улучшилось. По словам сотрудников клиники, она уже может самостоятельно ходить и, вероятно, полностью восстановится в ближайшее время.

За время лечения собака стала любимицей персонала. Работники клиники отмечают ее дружелюбный характер и невероятную стойкость.

Смотрите трогательное видео о спасении щенка:

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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