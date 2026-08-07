Электроэнергию будут распределять иначе: Кабмин принял решение, что изменится

В Украине введут сезонный подход к распределению электроэнергии, чтобы повысить устойчивость энергосистемы.

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Правительство меняет подход к распределению электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal, УНИАН

Кратко:

Правительство изменило правила распределения электроэнергии

Критически важные объекты будут разделены на зимний и летний периоды

Изменения должны повысить стабильность энергосистемы

Кабинет министров Украины по инициативе Министерства энергетики принял решение, которое должно сделать распределение электроэнергии более эффективным и адаптированным к сезонным потребностям энергосистемы. Одной из главных нововведений станет отдельное формирование перечней критически важных объектов для зимнего и летнего периодов.

Об этом сообщил в Telegram первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль.

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По его словам, новый механизм позволит учитывать особенности работы энергосистемы в разные времена года, когда уровень потребления электроэнергии существенно различается. Такой подход должен сделать распределение доступного ресурса более сбалансированным и повысить устойчивость энергетической системы в условиях пиковых нагрузок.

"Будут учитываться сезонные особенности работы энергосистемы и предельного потребления электрической мощности", - пояснил чиновник.

По словам Шмыгаля, благодаря изменениям правительство рассчитывает более эффективно планировать распределение доступной электроэнергии между потребителями, увеличить её объём для бытовых потребителей, обеспечить более равномерное распределение между регионами и повысить стабильность работы объединенной энергетической системы Украины.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Министр также отметил, что нововведения позволят более гибко реагировать на сезонные изменения электропотребления. Это, по его словам, будет способствовать более стабильной работе энергосистемы и даст возможность эффективнее использовать имеющиеся энергетические ресурсы в разные периоды года.

Какими будут отключения света зимой

"Главред" писал , что, несмотря на то, что Украина подошла к новому отопительному сезону более подготовленной, чем в прошлом году, полностью избежать отключений электроэнергии этой зимой вряд ли удастся. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Станислав Игнатьев.

По его оценке, общий уровень готовности украинской энергосистемы составляет около 8 баллов из 10. В то же время ситуация с теплогенерацией различается в зависимости от города, поскольку каждый населенный пункт готовился к зиме по-своему.

Эксперт также отметил, что масштаб возможных отключений не должен существенно превышать прошлогодний. Самая сложная ситуация, по его словам, ожидается в Киеве, который остается наиболее уязвимым среди крупных украинских городов.

Отключения света в Украине - новости по теме

Ранее Главред писал, что страна-агрессор Россия атаковала в ночь на 6 августа Херсон. В результате атаки в городе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не исключил, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Напомним, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, ключевой причиной предстоящих ограничений являются потери генерации в результате российских ударов. Украинская энергосистема в настоящее время фактически лишена возможности самостоятельно балансировать работу во время пиковой нагрузки.

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О персоне: Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия. Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 5 лет). В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отвели 7-е место в рейтинге. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.

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