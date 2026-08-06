Украина может получить новую защиту от ракет РФ: Сикорский сделал важное заявление

В Польше призвали начать серьёзное обсуждение возможности сбивать российские ракеты ещё над территорией Украины.

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Радослав Сикорский считает, что вопрос о перехвате российских ракет над Украиной не должен становиться заложником политических споров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/radeksikorski

Кратко:

Сикорский призвал обсудить сбивание ракет над Украиной

МИД Польши против политизации вопроса безопасности

Министр поддержал развитие частного оборонного сектора

Польша должна серьезно обсудить возможность перехвата российских ракет еще над территорией Украины, а не ждать, пока они приблизятся к польской границе. Такую позицию высказал вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP.

Комментируя заявление бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о передаче Украине новых ракет для систем Patriot, Сикорский подчеркнул, что вопрос противодействия российским атакам не должен становиться предметом политического противостояния.

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По его словам, Киев уже несколько дней подряд подвергается ударам баллистическими ракетами, от которых пока нет достаточной защиты, что приводит к росту числа жертв среди гражданского населения.

"Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, - это тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества", - заявил он.

Отдельно Сикорский прокомментировал дискуссию о будущем Польской оружейной группы (PGZ). Он отметил, что крупнейшие оборонные компании мира, в частности Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, работают как частные предприятия, поэтому частная форма собственности не противоречит эффективному обеспечению национальной обороны.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

"В принципе, Моравецкий прав в том, что можно быть частной оборонной компанией и при этом действовать на благо обороны страны", - сказал Сикорский.

Министр также привел пример Украины, где значительную часть ракет и беспилотников производят частные компании. По его словам, такая модель позволяет быстро совершенствовать вооружение благодаря постоянной обратной связи с фронта.

"Я бы хотел, чтобы так было и в Польше - чтобы существовала такая богатая, конкурентоспособная сеть частных компаний, которые снабжают армию лучшим оборудованием и постоянно ее модернизируют. Это вопрос, который подлежит обсуждению, и здесь я даже в определенной степени согласился бы с Моравецким".

Усилятся ли поставки ракет ПВО в Украину после ударов РФ - комментарий эксперта

Массированные российские удары по Украине вряд ли существенно ускорят передачу дополнительных систем противовоздушной обороны от западных партнеров. Такое мнение в интервью Главреду высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, предыдущие масштабные атаки России, многочисленные военные преступления и разрушения не смогли существенно повлиять на скорость принятия соответствующих решений европейскими партнерами.

В то же время Коваленко считает, что последние массированные удары могут стать серьезным вызовом для НАТО и заставить Альянс оперативнее реагировать на угрозу.

По его мнению, это может способствовать более быстрому принятию решений об усилении военной поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Дефицит ракет для ПВО - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, одна из российских крылатых ракет Х-101 во время массированной атаки на Украину в ночь на четверг нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 километрах от Люблина. После этого премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Укринформ.

Кроме того, в материале El País отмечалось, что ПВО Украины пропускала 92% баллистических ракет. Данные о перехватах указывают на проблемы с защитой от баллистических ракет во время недавних атак. В частности, во время атак 2 и 6 июля из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли целей, а во время атаки 6 июля украинской ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 ракет.

Напомним, что Зеленский заявил, что баллистические ракеты РФ становятся новым вызовом и в Украине существует серьёзный дефицит ракет для ПВО. По его словам, внутреннее производство позволяет сбивать дроны и другие цели, но пока не обеспечивает эффективного перехвата баллистических ракет.

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О персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005–2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 года и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом "Гражданской платформы", пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в качестве главы польского МИД. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза к концу десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте сложилась патовая ситуация, эта ситуация является испытанием для этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявил глава польского МИД.

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