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Украина может получить новую защиту от ракет РФ: Сикорский сделал важное заявление

Руслан Иваненко
6 августа 2026, 22:51
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В Польше призвали начать серьёзное обсуждение возможности сбивать российские ракеты ещё над территорией Украины.
Сикорский, Ракета
Радослав Сикорский считает, что вопрос о перехвате российских ракет над Украиной не должен становиться заложником политических споров / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/radeksikorski

Кратко:

  • Сикорский призвал обсудить сбивание ракет над Украиной
  • МИД Польши против политизации вопроса безопасности
  • Министр поддержал развитие частного оборонного сектора

Польша должна серьезно обсудить возможность перехвата российских ракет еще над территорией Украины, а не ждать, пока они приблизятся к польской границе. Такую позицию высказал вице-премьер-министр и глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP.

Комментируя заявление бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о передаче Украине новых ракет для систем Patriot, Сикорский подчеркнул, что вопрос противодействия российским атакам не должен становиться предметом политического противостояния.

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По его словам, Киев уже несколько дней подряд подвергается ударам баллистическими ракетами, от которых пока нет достаточной защиты, что приводит к росту числа жертв среди гражданского населения.

"Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, - это тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества", - заявил он.

Отдельно Сикорский прокомментировал дискуссию о будущем Польской оружейной группы (PGZ). Он отметил, что крупнейшие оборонные компании мира, в частности Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, работают как частные предприятия, поэтому частная форма собственности не противоречит эффективному обеспечению национальной обороны.

Х-101
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

"В принципе, Моравецкий прав в том, что можно быть частной оборонной компанией и при этом действовать на благо обороны страны", - сказал Сикорский.

Министр также привел пример Украины, где значительную часть ракет и беспилотников производят частные компании. По его словам, такая модель позволяет быстро совершенствовать вооружение благодаря постоянной обратной связи с фронта.

"Я бы хотел, чтобы так было и в Польше - чтобы существовала такая богатая, конкурентоспособная сеть частных компаний, которые снабжают армию лучшим оборудованием и постоянно ее модернизируют. Это вопрос, который подлежит обсуждению, и здесь я даже в определенной степени согласился бы с Моравецким".

Усилятся ли поставки ракет ПВО в Украину после ударов РФ - комментарий эксперта

Массированные российские удары по Украине вряд ли существенно ускорят передачу дополнительных систем противовоздушной обороны от западных партнеров. Такое мнение в интервью Главреду высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, предыдущие масштабные атаки России, многочисленные военные преступления и разрушения не смогли существенно повлиять на скорость принятия соответствующих решений европейскими партнерами.

В то же время Коваленко считает, что последние массированные удары могут стать серьезным вызовом для НАТО и заставить Альянс оперативнее реагировать на угрозу.

По его мнению, это может способствовать более быстрому принятию решений об усилении военной поддержки Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Дефицит ракет для ПВО - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, одна из российских крылатых ракет Х-101 во время массированной атаки на Украину в ночь на четверг нарушила воздушное пространство Польши и упала примерно в 50 километрах от Люблина. После этого премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Укринформ.

Кроме того, в материале El País отмечалось, что ПВО Украины пропускала 92% баллистических ракет. Данные о перехватах указывают на проблемы с защитой от баллистических ракет во время недавних атак. В частности, во время атак 2 и 6 июля из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли целей, а во время атаки 6 июля украинской ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 ракет.

Напомним, что Зеленский заявил, что баллистические ракеты РФ становятся новым вызовом и в Украине существует серьёзный дефицит ракет для ПВО. По его словам, внутреннее производство позволяет сбивать дроны и другие цели, но пока не обеспечивает эффективного перехвата баллистических ракет.

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О персоне: Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005–2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 года и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом "Гражданской платформы", пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в качестве главы польского МИД.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза к концу десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте сложилась патовая ситуация, эта ситуация является испытанием для этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявил глава польского МИД.

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