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Когда Украина будет иметь свою баллистику и ПРО: озвучены конкретные сроки

Мария Николишин
6 августа 2026, 16:46
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Президент провел совещание, посвященное украинской баллистике и программе FREYJA.
Когда Украина будет иметь свою баллистику и ПРО: озвучены конкретные сроки
Создание Украиной собственной баллистики и системы ПРО / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

  • Украина рассчитывает на создание собственной баллистики в 2026–2027 годах
  • Определен график и лица, ответственные за программу FREYJA
  • Ключевой вызов - доступ к критически важным компонентам

Украина способна уже совсем скоро создать собственную баллистику и разработать противоракетную систему. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после совещания по вопросам подготовки украинской баллистики и хода выполнения задач противоракетной программы FREYJA.

Технологии этого класса остаются привилегией узкого круга государств, и глава государства убежден, что Киев имеет все необходимое, чтобы войти в этот список.

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"Украина обладает этой способностью. У украинцев есть соответствующая научная база и компетенции. Можем констатировать, что необходимый уровень уже достигнут и нашими производителями оружия. Рассчитываем, что к 2026–2027 годам Украина достигнет нужных результатов", - говорится в сообщении.

Участники заседания также доложили о текущих потребностях и этапах реализации программы на данный момент. По итогам обсуждения утвержден график и определена персональная ответственность за те составляющие, темпы реализации которых необходимо нарастить.

В то же время главным сдерживающим фактором для проекта остается внешняя зависимость: без стабильных поставок отдельных элементов график рискует "просесть".

"На совещании обсудили ключевые вызовы, а именно - доступ к критическим компонентам, а также дополнительные шаги в технологическом сотрудничестве с партнерами, локализацию производства. FREYJA движется вперед, и это важно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, отдельный блок совещания был посвящен ракетам для американских зенитных комплексов. Президент сообщил, что речь шла о взаимодействии с партнерами по ракетам PAC-2 и PAC-3, и добавил, что ожидает конкретных результатов от МИД и Минобороны в этом направлении.

FREYJA
FREYJA / Инфографика: Главред

Как Украина может противодействовать баллистике РФ

Военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов заявлял, что нынешняя интенсивность российских ракетных ударов напрямую связана с тем, что Кремль осознает ограниченные возможности Украины в противодействии баллистическим ракетам.

По его словам, пока Украина не получит эффективных средств противодействия баллистическим ракетам, Кремль не будет видеть серьезных препятствий для продолжения атак.

"У нас есть два варианта защиты. Первый и, на мой взгляд, основной: нам нужно срочно обзавестись баллистическим оружием для нанесения ударов. Российская пусковая установка находится на стартовой позиции максимум 20–30 минут. Второй вариант: наши баллистические ракеты по Москве. Представьте, если бы Москва сегодня ночью получила такие удары, как мы. У них бы очень сильно изменились настроения. Нам нужно "бежать" колоссальными темпами в направлении обретения собственной баллистики", - подчеркнул эксперт.

Украинская ПВО - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что после очередного масштабного удара российских оккупантов по Киеву Украина призвала международных партнеров как можно скорее принять решение о дальнейшем укреплении украинской противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украине уже несколько месяцев критически не хватает ракет для отражения массированных баллистических атак страны-агрессора России.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что последние массированные атаки России по Украине вряд ли существенно ускорят принятие решений западными партнерами о предоставлении дополнительных средств ПВО, хотя и могут стать серьезным вызовом для НАТО.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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