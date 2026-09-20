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У Трампа была главная просьба к Зеленскому: СМИ узнали детали переговоров

Алексей Тесля
20 сентября 2026, 23:57
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Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом ориентировочно состоится во вторник.
Зеленский, Трамп
Появились детали переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Zelenskiy /​ Official

Главное:

  • Трамп просил Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
  • Встреча Зеленского с Трампом ориентировочно состоится во вторник

Появились новые детали телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Значительная часть телефонных переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом была занята просьбами президента США, сообщает Axios со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Трамп якобы неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы - такие удары, по его словам, повышают мировые цены на дизельное топливо.

"Слово "дизель" упоминалось во время разговора много раз", - рассказал источник изданию. По данным Axios, встреча Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН ориентировочно состоится во вторник.

Как уточняется в сообщении, встреча состоится через несколько дней после того, как Трамп подписал закон о санкциях против России и утвердил крупнейшее соглашение о вооружении между США и Украиной с момента вступления в должность - оба шага Киев добивался месяцами.

Чем Москве может быть выгодна пауза в ударах по энергетике - эксперт

По словам Вадима Денисенко, возможное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру способно временно облегчить для России проблемы с топливом и энергоснабжением в приграничных районах. При этом ограничения в отношении украинских портов, по его мнению, могут остаться в силе.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, что переговорный процесс по войне в Украине с участием Киева и Вашингтона может возобновиться в трехстороннем формате. Новая встреча может состояться в Абу-Даби.

Напомним, как ранее писал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона передала Киеву сигнал о готовности Москвы вернуться к дипломатическому треку. В то же время он подчеркнул, что США ищут путь к деэскалации зимой и возобновлению диалога. По его словам, Киев намерен использовать сентябрь и октябрь для возобновления переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужны гарантии безопасности, и чтобы война не повторилась в будущем, необходимо создать так называемую "буферную зону".

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Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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