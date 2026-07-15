Почему тревога из-за баллистики звучит уже после удара: "Флеш" назвал причину

Ракета долетает до Киева через 2–4 минуты, поэтому время очень ограничено.

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Бескрестнов объяснил, почему сирена включается после удара баллистикой / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, ua.depositphotos.com

О чем сказал Сергей Бескрестнов:

Ракета достигает Киева за 2–4 минуты

Сбои в передаче данных могут задержать оповещение

Спутники фиксируют подготовку, но не сам запуск

Воздушная тревога при угрозе баллистического удара иногда может включаться уже после прилета ракеты из-за крайне ограниченного времени на получение и обработку данных. Об этом рассказал советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

По его словам, информация о подготовке к запуску или самом запуске баллистических ракет поступает Украине от международных партнеров.

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Основным источником таких данных являются спутниковое наблюдение за районами пусков и системы фиксации факта запуска.

"Ракета долетает до Киева через 2–4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои происходят, и сигнал тревоги может опоздать", - написал "Флеш" в Telegram.

Бескрестнов подчеркнул, что ни одна система не может работать безошибочно, поэтому иногда сигнал воздушной тревоги поступает с опозданием.

В то же время возможна и обратная ситуация - тревога объявляется, но запуска ракеты так и не происходит. По словам специалиста, это связано с тем, что разведывательные спутники фиксируют активность на пусковых установках, которая обычно предшествует запуску, однако сам пуск по различным причинам может не состояться.

В качестве примера эксперт привел неоднократные ложные тревоги, связанные с ракетным комплексом "Орешник". По его словам, спутники обнаруживали подготовительные действия на пусковых установках, однако определить заранее, состоится ли запуск, невозможно.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, во время массированного обстрела Киева 8 июля реактивный "Шахед" долетел до столицы еще до того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Ситуация вызвала беспокойство среди жителей и вопросы о том, почему предупреждение прозвучало с опозданием.

Советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью Главреду заявил, что задержка в тот день стала следствием банального стечения обстоятельств или технического сбоя в системе оповещения.

"Возможно, это было какое-то стечение обстоятельств. Но сегодня что-то произошло, потому что многие спрашивали меня, почему так случилось. Также был случай, когда ночью говорили, что сигнала тревоги не было, когда произошла первая баллистическая атака. Возможно, это какой-то сбой. У меня нет информации, чтобы говорить об этом точно", - отметил советник.

Несмотря на единичные сбои с оповещением, по словам советника, украинские средства противовоздушной обороны не испытывают проблем с обнаружением самого дрона в полете.

Удары баллистикой по Киеву - новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля российская оккупационная армия атаковала Киев. Возникли пожары в Голосеевском и Дарницком районах города. К счастью, жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Мощные взрывы прогремели в Киеве в ночь на среду, 8 июля, в результате российской воздушной атаки. Оккупанты применили для удара баллистическое оружие с нескольких направлений.

Российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и жертвам. По данным городской военной администрации, в результате есть погибшие и много пострадавших.

В ночь на 2 июля российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Последствия зафиксированы в нескольких районах города. Разрушены жилые дома. Погибли и пострадали люди.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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