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Лучшее время суток для полива растений в жару: раскрыта главная хитрость

Алексей Тесля
14 июля 2026, 23:48
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Одна из самых распространенных ошибок садоводов - увлажнять почву в разгар дня.
Коли найкраще поливати рослини
Раскрыто лучшее время полива / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Важно правильно организовать уход за зелеными насаждениями
  • Одна из самых ошибок садоводов - увлажнять почву в разгар дня

Летняя жара превращает сад и дачный участок в отличное место для отдыха, однако высокая температура и палящее солнце способны серьезно навредить растениям.

В такие периоды особенно важно правильно организовать уход за зелеными насаждениями, ведь даже обычный полив может оказаться неэффективным или даже вредным, пишет Express.

видео дня

Одна из самых распространенных ошибок садоводов - увлажнять почву в разгар дня, когда солнце находится в самом активном положении. В это время вода быстро испаряется, а капли на листьях могут усилить воздействие солнечных лучей и привести к повреждению растений.

Специалисты рекомендуют проводить полив в более прохладные часы - утром или вечером. Наиболее благоприятным считается раннее утро, когда воздух еще не успел сильно прогреться, а испарение влаги остается минимальным.

Утренний полив помогает растениям получить необходимый запас воды перед наступлением жары. Кроме того, листья успевают высохнуть в течение дня, что снижает вероятность появления грибка и других заболеваний.

Если утром полить растения не получается, хорошей альтернативой станет вечернее время после 18:00. Однако важно не переувлажнять листву перед ночью, поскольку длительное сохранение влаги на листьях может создать условия для развития плесени и грибковых инфекций.

Правильно выбранное время для полива помогает растениям легче переносить жару, сохранять здоровье и активнее развиваться даже в самые теплые летние дни.

Правила полива огурцов
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - обрезка растений:

В этом видео автор подробно объясняет, зачем проводить летнюю обрезку садовых растений и какие культуры особенно нуждаются в этой процедуре в теплое время года. Он рассказывает, как своевременное удаление лишних побегов и отцветших бутонов помогает улучшить состояние растений, стимулирует их дальнейший рост и способствует более продолжительному цветению.

В ходе обзора автор наглядно показывает, какие ветки рекомендуется обрезать, делится советами по правильному выполнению процедуры и предупреждает о распространенных ошибках, способных ослабить растения. Также в ролике уделяется внимание уходу после обрезки: зрителям объясняют, как помочь культурам быстрее восстановиться и сохранить декоративный вид.

Видео будет полезно владельцам садов и приусадебных участков, которые хотят обеспечить растениям правильный уход и поддерживать их здоровье и привлекательность на протяжении всего летнего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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