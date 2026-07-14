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Почему 15 июля нужно отложить важные решения: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
14 июля 2026, 16:55
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Предки советовали отложить 15 июля важные решения, ведь считалось, что новые начинания могут оказаться неудачными.
Какой церковный праздник 15 июля
Какой церковный праздник 15 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 15 июля
  • Что можно делать 15 июля
  • Что нельзя делать 15 июля

В среду, 15 июля, по православному церковному календарю чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира - крестителя Киевской Руси, сыгравшего ключевую роль в распространении христианства на восточнославянских землях. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 июля

Будущий правитель родился около 958 года. Он был сыном князя Святослава Игоревича и Малуши, а его бабушкой была святая княгиня Ольга - первая правительница Киевской Руси, принявшая христианскую веру. Несмотря на стремление Ольги воспитать внука в духе христианства, во времена Святослава государственной религией оставалось язычество.

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После смерти князя Святослава между его сыновьями разгорелась борьба за власть. Некоторое время Владимир находился в изгнании, однако вскоре вернулся с дружиной, одержал победу над соперниками и приблизительно в 980 году занял киевский престол.

В первые годы своего правления князь оставался убежденным язычником. По его распоряжению в Киеве был создан пантеон языческих богов во главе с Перуном. Таким образом Владимир стремился объединить разрозненные племена вокруг единого религиозного культа.

Одновременно князь активно занимался укреплением государства. Он расширял границы своих владений, возводил оборонительные сооружения для защиты от кочевых народов, основывал новые города, развивал торговые связи и усиливал центральную княжескую власть.

Со временем Владимир пришел к выводу, что язычество не способно стать прочной основой для объединения большого государства, которое поддерживало тесные дипломатические отношения с христианскими странами Европы.

Согласно древнерусским летописям, князь искал веру, способную сплотить народ. Он выслушал представителей различных религий и направил своих послов в разные страны, чтобы они лично ознакомились с особенностями богослужений.

Наибольшее впечатление на посланников произвела служба в соборе Святой Софии в Константинополе. Вернувшись домой, они рассказывали, что во время богослужения не могли понять, находятся ли на земле или на небесах, настолько величественным было увиденное.

Хотя историки считают этот летописный рассказ частично легендарным, они отмечают, что решение Владимира принять христианство было обусловлено не только духовными убеждениями, но и важными политическими и культурными причинами. Новая вера открывала Киевской Руси путь к укреплению международного авторитета и развитию отношений с европейскими государствами.

В 988 году князь совершил поход на Корсунь (Херсонес), после чего заключил брак с византийской царевной Анной и принял святое крещение.

Вернувшись в Киев, Владимир распорядился уничтожить языческие святыни. Самого почитаемого идола - Перуна - сбросили в воды Днепра.

Затем состоялось массовое Крещение жителей Киева в реке Почайне, притоке Днепра. Именно это событие считается началом официального утверждения христианства на землях Киевской Руси.

Церковный праздник 15 июля - день памяти святых мучеников Кирика и Иулитты

15 июля православная церковь также чтит память святых мучеников Кирика и его матери Иулитты, пострадавших за христианскую веру во времена жестоких гонений в Римской империи.

Святая Иулитта жила в конце III - начале IV века и происходила из знатной христианской семьи города Икония, расположенного на территории современной Турции. Рано оставшись вдовой, она самостоятельно воспитывала единственного сына Кирика. Главным делом своей жизни Иулитта считала воспитание ребенка в христианской вере, являя пример благочестия, смирения и милосердия.

Во время правления императора Диоклетиана начались масштабные преследования христиан. Верующих принуждали приносить жертвы языческим богам, а отказ карался арестами, пытками и казнями.

Спасаясь от гонений, Иулитта продала свое имущество и вместе с трехлетним сыном, а также двумя преданными служанками покинула Иконию. Она отправилась в город Тарс, рассчитывая найти там убежище.

Однако скрыться от преследователей не удалось. Вскоре женщину узнали, задержали и вместе с маленьким Кириком привели на суд к местному правителю. Он потребовал, чтобы Иулитта отреклась от Христа и принесла жертву языческим богам, обещая взамен свободу и возвращение всего имущества. Но святая решительно отказалась, заявив, что останется верной своей вере.

Во время мучений Иулитты правитель попытался отвлечь и успокоить мальчика, взяв его на руки. Надеясь склонить ребенка к отказу от христианства, он не ожидал услышать столь твердый ответ.

Маленький Кирик громко воскликнул: "Я христианин! Я тоже христианин!" Он пытался вырваться, звал мать и сопротивлялся правителю. Разгневанный таким поведением, тот сбросил ребенка с высокой лестницы судебного помоста. Полученные травмы оказались смертельными, и трехлетний Кирик вскоре скончался.

После гибели сына Иулитта также приняла мученическую смерть, оставшись до конца верной Христу. Церковь почитает Кирика как одного из самых юных мучеников за христианскую веру, а память матери и сына сохраняется как пример непоколебимой преданности Богу и духовной стойкости.

Приметы 15 июля

  • Если 15 июля идет дождь, дождливая погода может продержаться еще несколько дней.
  • Ясный и солнечный день предвещает тёплое и сухое завершение июля.
  • Сильный ветер в этот день считается признаком смены погоды в ближайшее время.

Что нельзя делать 15 июля

В народной традиции 15 июля считается днем, когда не стоит торопиться с судьбоносными переменами. Наши предки советовали отложить важные решения, ведь считалось, что новые начинания могут оказаться неудачными. Также в этот день не рекомендовали начинать ремонтные работы или тратить значительные средства на дорогие покупки, поскольку верили, что такие приобретения не принесут ожидаемой пользы и долго не будут служить.

Что можно делать 15 июля

В день чествования святого равноапостольного князя Владимира православные христиане возносят молитвы, прося Господа укрепить их веру, даровать мир и покой, защитить от всякого зла и помочь в важных жизненных делах. Верующие также обращаются к святому с просьбами об выздоровлении, в частности, при заболеваниях глаз. Такая традиция связана с церковным преданием, согласно которому князь Владимир перед своим крещением потерял зрение, а после принятия святого таинства чудесно прозрел. Кроме того, он является небесным покровителем всех носящих имя Владимир.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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