"Корецкий станет улучшенной версией Гончарука": Клочок — о возможном новом премьере

Ротации в Кабинете министров не означают глобальной смены власти, считает Валерий Клочок.

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Рада планирует рассмотреть отставку премьер-министра / Коллаж: Главред

В Украине готовятся к масштабной перезагрузке исполнительной власти. После заявления президента Владимира Зеленского о необходимости "обновленной политической стратегии" премьер-министр Юлия Свириденко 13 июля официально подала в Верховную Раду заявление об отставке. Ее уход автоматически означает отставку всего Кабинета министров, а парламент может приступить к формированию нового правительства уже в ближайшие дни.

Кадровые изменения происходят менее чем через год после назначения Свириденко и на фоне сложной ситуации на фронте, подготовки к новым российским атакам на энергетику зимой, необходимости наращивать оборонное производство и ускорять евроинтеграцию. Одновременно Банковая готовит перестановки в силовом блоке и на дипломатических направлениях, а самой Свириденко могут предложить должность посла Украины в США.

Среди главных претендентов на пост нового премьер-министра называют главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. В то же время сохраняется интрига вокруг будущего министра обороны Михаила Федорова и возможного перехода главы МВД Игоря Клименко в оборонное ведомство. Почему Зеленский решил перезагрузить правительство именно сейчас, какие группы влияния стоят за кадровыми решениями и способна ли смена фамилий изменить политику Кабмина - в интервью Главреду объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок.

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С чем, по вашему мнению, связаны кадровые перестановки именно сейчас?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть много претензий к работе Свириденко. В частности, со стороны тех, кто работает с Кабинетом министров. Не исключаю также и ряд других факторов. Их можно долго перечислять, их много и они взаимосвязаны. Поэтому сложилась ситуация, при которой Кабмин перезагружается.

Во-первых, не так давно был проведен социологический опрос, в котором украинцев спрашивали, какие из институтов власти, по их мнению, необходимо изменить (речь идет об опросе КМИС. – Главред). Люди говорят, что нужно менять всех: Верховную Раду, президента и Кабмин. Учитывая, что президентские и парламентские выборы провести невозможно, давайте сменим Кабмин.

Но на самом деле здесь есть еще один момент. Мы хорошо знаем, что в свое время Свириденко была креатурой Ермака. И хотя якобы звучали заявления о том, что Свириденко отошла от него, но преемственность этого процесса сохраняется. Она в свое время работала заместителем руководителя Офиса президента Украины. Это давняя история.

Я также не исключаю, что отставка Свириденко связана с уменьшением влияния Ермака на внутреннюю политику. Это влияние он сохранял довольно долго даже после отставки. Но после скандального уголовного дела, возбужденного против него, и освобождения под залог его влияние, очевидно, уменьшается.

Во-вторых, противостояние различных групп влияния в Кабмине и Офисе президента. Здесь есть история с возможной отставкой вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Кулебы. Это также недоразумение между Сырским и Федоровым, ведь говорят и об отставке Федорова в связи с мобилизационной реформой, реформой ТЦК. Ее до сих пор так и не объявили, хотя обещали еще в начале июня.

Также есть незавершенный кадровый вопрос в Службе безопасности Украины, поскольку Хмару так и не назначили на постоянную должность, вместо этого эту должность, по прогнозам, займет Поклад. Есть и ряд других вопросов: например, Минюст остается без полноценного руководителя и т. д.

То есть накопилось немало проблем. А учитывая непростую ситуацию в Украине, появление информации о кадровых изменениях частично снижает градус общественной напряженности. Ведь опросы свидетельствуют, что эти институты неэффективны и не соответствуют общественному спросу.

Очень странно выглядит история со Стефанишиной. В целом о предыдущих уголовных делах уже писали. Но, оказывается, отсутствие скандалов в посольстве Украины в США в течение года, когда его возглавляет Стефанишина, - это уже достижение.

Поэтому все это выглядит довольно странно. И якобы из-за того, что НАБУ может предъявить ей подозрение, она уходит с должности.

Но, конечно, решение о кадровых изменениях готовилось давно. Теперь оно появилось на фоне ряда скандалов со "Скелей" и 155-й бригадой, это перебивает информационный шум и в определенной степени отвлекает внимание общества.

Кроме того, Корецкого давно прочат на пост главы Кабмина. Еще до "Нафтогаза" его пытались назначить вице-премьером по энергетике, но он отказался. А должность главы правительства он якобы готов занять, потому что умеет ладить со всеми и не является политической фигурой. Работа Корецкого на посту руководителя "Нафтогаза", как мне рассказывают, всех устраивает, в том числе и президента.

То есть выделять какой-то один приоритетный фактор, на мой взгляд, было бы неправильно. В любом случае мы понимаем, что это лишь ротации, а не глобальная смена власти. Это ничего не означает с точки зрения изменения политики Офиса президента Украины. Ведь Корецкий или кто-либо другой, если он станет главой Кабмина, будет продолжать политику Офиса президента.

Почему именно Корецкий является одним из основных кандидатов на эту должность?А если говорить о Свириденко, то как вы оцениваете ее кандидатуру на должность посла в Соединенных Штатах? Это довольно серьезная должность, требующая профессионала, а Свириденко при этом не является дипломатом.

Стефанишина тоже не была дипломатом. Более того, ее биография также была не самой лучшей. Но это не помешало ей стать дипломатом и занять должность посла. Поэтому я не вижу особо большой разницы.

У Свириденко действительно очень хорошие контакты с Министерством финансов США и со Скоттом Бессентом. Когда заключали соглашение о редкоземельных металлах, фактически именно она вела этот процесс в должности вице-премьера. Поэтому у нее со Скоттом Бессентом довольно хорошие отношения.

Поможет ли это Украине? Не думаю. Совсем нет. Опять же, наша цель сейчас - не сделать хуже. Сделает ли она хуже? Нет, не сделает. Она фактически не продемонстрировала политической субъектности за год пребывания на посту премьер-министра - ни в политическом, ни в аппаратном менеджменте.

Она осталась в команде, но, по большому счету, не проявила себя так, как должна была бы. Не было видно какой-то амбициозной цели, к которой она стремится. Карьеру она, конечно, построила успешно. Посол в США - это серьезная должность. Однако я не думаю, что это как-то укрепит позиции Украины. Потому что убедить Трампа в чем-то очень трудно, хотя и работать с его окружением нужно.

Вы упомянули министра обороны Михаила Федорова. Сейчас ситуация вокруг него также непонятна, судя по информации, которая есть в публичном пространстве.Что, по вашему мнению, ждет Министерство обороны и самого Федорова? Возможна ли его отставка? Устранят ли его полностью или дадут какую-то другую должность без существенного влияния?

Во-первых, не забываем, что у нас сейчас нет полноценного министра цифровой трансформации, есть исполняющий обязанности. Теоретически Федоров может вернуться на эту должность. Он также может остаться на посту министра обороны.

Но то, что я вижу в медиапространстве, свидетельствует о попытках отстранить Федорова. Такие признаки действительно есть. Однако Федорова продвигали на пост премьер-министра еще до того, как назначили Свириденко. Среди кандидатов называли его, Кубракова и других.

То есть Федоров давно сформировал вокруг себя круг сторонников, команду, которая активно его поддерживает. У Федорова есть премьерские амбиции. Это очевидно. Нравилось это президенту или нет - сейчас не так уж важно. Но это означает, что Федоров является конкурентом для какой-то из групп влияния. Поэтому о нем у президента могло сложиться не самое лучшее мнение.

Если говорить о реформе мобилизации, которую поручили Федорову, то это вообще довольно странно. За мобилизацию у нас отвечают Сухопутные войска. К этому процессу также привлекли полицию. Поэтому сказать, что именно Федоров в чем-то виноват, сложно. Однако разработанные им инициативы по реформе мобилизации так и не были даже обнародованы. Что это означает? Это также указывает на определенное противостояние.

Что касается сохранения Федоровым должности - я ничего не прогнозирую, но то, что под него подкопаются, - очевидно. Он пытается удержаться на посту и двигаться дальше. Он молод, у него просто чрезвычайно успешная карьера.Мы хорошо помним, что Федоров появился в команде Зеленского еще во время предвыборной кампании 2019 года. Он отвечал за цифровизацию процессов, платформы, Facebook, Instagram и т. д. У них все это отлично получалось.

Далее последовали успешные кейсы "Дии". Хотя и там тоже есть много нюансов, но все это работает. Однако Федоров получил серьезную поддержку в украинском гражданском обществе. В конце концов, если говорить о развитии middle strike на крымском направлении, то, по разным оценкам, к этому процессу также причастен Федоров. Конечно, идет дискуссия о том, кто именно является автором этих разработок, но Федоров к ним в любом случае имеет отношение.

Вопрос об увеличении производства дронов поднимался еще тогда, когда он был министром цифровой трансформации. Поэтому есть и положительные моменты, и отрицательные. Сейчас появляются инсайдерские сведения о возможной причастности Федорова к коррупционным скандалам и т. п. Все это традиционно происходит в рамках борьбы за власть и за ее сохранение.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Была также информация, что на место Федорова могут назначить действующего главу МВД Клименко. Зачем нужна такая ротация - переводить человека из Министерства внутренних дел в Министерство обороны?

Федоров до назначения в Министерство обороны также занимался программированием и не имел отношения к армии. Клименко сейчас также занимается мобилизацией. В этом смысле он, пожалуй, даже ближе к Министерству обороны, чем Федоров.

Но само появление такой информации не случайно. Было много нареканий на работу Национальной полиции. Было много заявлений о том, что полиция не может заниматься исключительно мобилизацией, потому что это подрывает ее авторитет и статус. Я помню, как Клименко защищал полицейских, когда речь шла об их возможной мобилизации.

Было много разных историй. Но, по моим ощущениям, Клименко за время, пока он возглавляет Министерство внутренних дел, удалось сохранить более-менее неплохие позиции. Конечно, были разные моменты и нюансы. Но, возможно, президент считает его эффективным. Опять же, здесь важна даже не личность Клименко, а подход Зеленского. Сегодня фактически именно президент занимается кадровой политикой и принимает решения.

Ключевой вопрос - как за это проголосуют в парламенте, ведь кадровые решения должны поддержать депутаты. Но я думаю, что парламент будет готов к таким кадровым решениям.

То есть, насколько я понимаю, каких-то серьезных изменений от кадровых перестановок в ближайшее время ожидать не стоит?

Зеленский постоянно назначал на должности людей, которые четко реализуют его политику. Отставка первого премьер-министра Алексея Гончарука показала, что должна быть полная лояльность.

Где сегодня Гончарук? То он в Соединенных Штатах, то еще где-то. Вроде бы он не так уж далеко, но по большому счету в политической жизни Украины его нет.

Корецкий, на мой взгляд, станет новой, улучшенной версией Гончарука. Но что за время работы любого премьер-министра изменилось в системе управления? Ничего. Экономическую политику и вообще политику формируют в Офисе президента Украины.

В 2019 году у нас появилась моновласть: фактически президентский парламент и президентский Кабмин. Президент влияет на кадровую политику. Даже согласно Конституции он вносит представление о назначении премьер-министра, генерального прокурора, министра обороны, главы СБУ и т. д.

Хотя кандидатуру премьер-министра формально предлагает коалиция. В то же время президент может сказать: "Мне это не нравится", - и не вносить эту кандидатуру. В Конституции четко не определено, что он обязан это сделать. Там все прописано довольно хитро.

Это проблема. Мы говорим о равенстве представительных органов власти, хотя президент - это не отдельная ветвь власти, а орган власти. Но фактически президент определяет, кто возглавит правительство.

И президент будет назначать на должности тех людей, которые будут проводить его политику, независимо от фамилии президента.

Даже когда в парламенте было не монобольшинство, а коалиция из разных политических групп, предыдущим президентам было сложнее уволить главу правительства. Приходилось с кем-то договариваться и так далее.

Сейчас монобольшинство уже довольно шаткое, но кого депутаты слушают в первую очередь? Президента. Такую систему власти выбрал украинский народ, проголосовавший в 2019 году. Поэтому у нас то, что у нас есть, как говорил первый президент Леонид Кравчук.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Нова дорога".

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