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Из-за чего не брали на работу в КГБ и милицию СССР: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
14 июля 2026, 04:41
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Милиционер и разведчик должны были соответствовать диаметрально противоположным стандартам.
Из-за чего не брали на работу в КГБ и милицию СССР: ответ удивит многих
Кого в СССР не брали в милицию и КГБ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео / YouTube

Вы узнаете:

  • Почему милиционерам требовалась грозная внешность
  • Какой признак на теле навсегда закрывал путь в КГБ
  • Кого не брали в органы безопасности СССР по национальности

видео дня

Работа в силовых структурах СССР была окутана мифами, романтикой и колоссальным престижем. Государственная пропаганда годами выстраивала идеальный образ "дяди Степы" для милиции и благородного супершпиона для госбезопасности.

Однако за кулисами этой витрины скрывался жесткий отбор. Критерии оценки кандидатов в милицию и Комитет государственной безопасности (КГБ) были не просто строгими, а зачастую кардинально противоположными. Пока одни должны были вселять страх своим видом, от других требовали стать "людьми без лица", пишет Oboz.ua.

Телосложение великана против "серой мыши"

Главное различие между кандидатами заключалось в их заметности для общества:

  • Советская милиция делала ставку на эффект присутствия и психологическое давление. Патрульный должен был издалека бросаться в глаза, демонстрировать силу и вызывать страх у правонарушителей. Идеальным кандидатом считался высокий, крепкий мужчина с мощным телосложением и железным здоровьем.
  • В КГБ (особенно в разведке) логика работала с точностью до наоборот. Слишком яркая, привлекательная или атлетическая внешность считалась серьёзным минусом. Главная задача агента - раствориться в толпе и не оставить ни одного воспоминания в памяти случайных прохожих.

Абсолютные табу: что навсегда закрывало двери в органы

Несмотря на разницу в задачах, существовал перечень признаков, которые автоматически ставили крест на карьере в обоих ведомствах.

  • Татуировки. В Советском Союзе татуировки ассоциировались исключительно с криминальным миром или психической нестабильностью. Кандидат с любой татуировкой считался "морально неблагонадёжным", и никаких исключений из этого правила не существовало.
  • Физические и речевые особенности. Косоглазие, заикание, заметные шрамы, родимые пятна на лице или дефекты речи гарантировали мгновенное отсеяние. Любая мелочь, на которой мог зацепиться взгляд свидетеля, для разведчика была смертным приговором.

Спецслужбы с огромным подозрением относились даже к бывшим сотрудникам милиции, которые пытались перейти на службу в КГБ. Их прошлое и специфические профессиональные привычки считались фактором риска, привлекающим лишнее внимание.

Тайный этнический фильтр КГБ

Помимо визуальных и физических параметров, существовал жесткий негласный ценз по национальному признаку. Несмотря на провозглашённую советскую "дружбу народов", Комитет государственной безопасности имел чёткий список "неблагонадёжных" этносов, представителям которых путь в спецслужбу был закрыт.

В черный список КГБ входили:

  • евреи и немцы;
  • крымские татары, чеченцы и ингуши;
  • карачаевцы, калмыки, греки, корейцы и финны.

Таким образом, советская система отбора работала как бескомпромиссный конвейер: милиция создавала видимый щит системы, тогда как КГБ искал максимально безликих и идеологически "стерильных" исполнителей для невидимого фронта.

Смотрите видео об истории создания КГБ:

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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