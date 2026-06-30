Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР

Появление сладкой алкогольной новинки пришлось на период активного внедрения кукурузы во все сферы советского хозяйства.

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Какой напиток из кукурузы продавали в СССР

Каковы были состав и особенности рецептуры

Сегодня, в эпоху крафтового пива и изысканных сидров, трудно представить, что когда-то вершиной советского алкогольного творчества была алкогольная газировка из кукурузы. В разгар сельскохозяйственной экспансии Никиты Хрущева, когда "царицу полей" добавляли везде - от хлеба до хлопьев, технологи получили задание создать народный слабоалкогольный хит.

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Так родился "Золотой початок" - забытый гастрономический феномен, основное производство которого сосредоточилось в Украине (на Ахтырском и Днепропетровском пивзаводах). Об этом пишет Oboz.ua.

История появления и производство напитка

Массовое внедрение кукурузы во все сферы хозяйства СССР коснулось и алкогольной промышленности. Главными площадками для производства "Золотого начала" стали именно украинские предприятия. Напиток разливали в оригинальную тару, визуально напоминавшую бутылки для шампанского вместимостью 0,4 и 0,8 литра. С украинских заводов продукция успешно поставлялась и в другие республики, где быстро находила своих покупателей.

Состав, крепость и вкусовые качества

Напиток "Золотой начало" / Фото: violity.com

По своим характеристикам "Золотой начало" было газированным слабоалкогольным напитком крепостью около 8%. Главный секрет его производства заключался в использовании натуральных компонентов:

Первые оригинальные партии изготавливались на основе кукурузного сусла.

В состав добавляли сахар, патоку, чистый спирт и лимонную кислоту.

Из-за отсутствия искусственных консервантов продукт оставался свежим лишь в течение 10 дней.

Готовый напиток отличался красивым золотистым оттенком, сладким привкусом и выраженным, приятным ароматом миндаля, что делало его похожим на дорогой ликер или десертное вино.

Популярность среди потребителей и подростков

Яркое оформление и сладкие нотки вкуса сыграли с напитком интересную шутку: несмотря на содержание алкоголя и статус продукта "для взрослых", он очень привлекал советских подростков. Дети часто выпрашивали у родителей разрешение сделать хотя бы один глоток ароматной жидкости во время семейных застолий.

Прекращение производства в 1990-х годах

Эпоха кукурузной газировки завершилась вместе с распадом СССР. В 1990-х годах рынок наводнил импортный алкоголь, а производство "Золотого початка" полностью прекратили. Сегодня этот напиток остаётся лишь примером того, как политические кампании прошлого века влияли на пищевую промышленность.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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