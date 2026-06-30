Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР

Дарья Пшеничник
30 июня 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Появление сладкой алкогольной новинки пришлось на период активного внедрения кукурузы во все сферы советского хозяйства.
Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР
Напиток "Золотое начало" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, violity.com

Вы узнаете:

  • Какой напиток из кукурузы продавали в СССР
  • Каковы были состав и особенности рецептуры

Сегодня, в эпоху крафтового пива и изысканных сидров, трудно представить, что когда-то вершиной советского алкогольного творчества была алкогольная газировка из кукурузы. В разгар сельскохозяйственной экспансии Никиты Хрущева, когда "царицу полей" добавляли везде - от хлеба до хлопьев, технологи получили задание создать народный слабоалкогольный хит.

видео дня

Так родился "Золотой початок" - забытый гастрономический феномен, основное производство которого сосредоточилось в Украине (на Ахтырском и Днепропетровском пивзаводах). Об этом пишет Oboz.ua.

История появления и производство напитка

Массовое внедрение кукурузы во все сферы хозяйства СССР коснулось и алкогольной промышленности. Главными площадками для производства "Золотого начала" стали именно украинские предприятия. Напиток разливали в оригинальную тару, визуально напоминавшую бутылки для шампанского вместимостью 0,4 и 0,8 литра. С украинских заводов продукция успешно поставлялась и в другие республики, где быстро находила своих покупателей.

Состав, крепость и вкусовые качества

Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР
Напиток "Золотой начало" / Фото: violity.com

По своим характеристикам "Золотой начало" было газированным слабоалкогольным напитком крепостью около 8%. Главный секрет его производства заключался в использовании натуральных компонентов:

  • Первые оригинальные партии изготавливались на основе кукурузного сусла.
  • В состав добавляли сахар, патоку, чистый спирт и лимонную кислоту.
  • Из-за отсутствия искусственных консервантов продукт оставался свежим лишь в течение 10 дней.

Готовый напиток отличался красивым золотистым оттенком, сладким привкусом и выраженным, приятным ароматом миндаля, что делало его похожим на дорогой ликер или десертное вино.

Популярность среди потребителей и подростков

Яркое оформление и сладкие нотки вкуса сыграли с напитком интересную шутку: несмотря на содержание алкоголя и статус продукта "для взрослых", он очень привлекал советских подростков. Дети часто выпрашивали у родителей разрешение сделать хотя бы один глоток ароматной жидкости во время семейных застолий.

Прекращение производства в 1990-х годах

Эпоха кукурузной газировки завершилась вместе с распадом СССР. В 1990-х годах рынок наводнил импортный алкоголь, а производство "Золотого початка" полностью прекратили. Сегодня этот напиток остаётся лишь примером того, как политические кампании прошлого века влияли на пищевую промышленность.

Интересное по теме:

Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

01:10Украина
Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

21:36Война
Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает свет

Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает свет

21:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Запрещенный куплет гимна Украины: каких слов боялась Москва более 150 лет назад

Запрещенный куплет гимна Украины: каких слов боялась Москва более 150 лет назад

Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

Последние новости

05:55

"У меня свидания": Фединчик заговорил о личном после помолвки Денисенко

04:41

Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

03:33

Чего нельзя делать во вторник: распространённые ошибки, приводящие к долгам

03:03

В России устали от Путина: что может разрушить систему Кремля изнутри

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
02:33

В спальне будет прохладно даже в жару: как охладить комнату за считанные минуты

02:05

Космическая находка ошарашила ученых: необычная комета приближается к Солнцу

01:10

Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

00:21

Один знак зодиака ждет второй медовый месяц и пустой кошелек: Таро-прогноз на июль 2026Видео

Реклама
00:02

"Путин боится": эксперт о рисках для Кремля из-за угрозы бунтов

29 июня, понедельник
23:47

Большинство допускает ошибку: почему нельзя жарить яйца на сливочном масле

23:38

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

23:14

Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии

23:07

Таро-прогноз для Тельцов на июль 2026: от бессонных ночей к мешкам с деньгамиВидео

22:48

Как ещё можно назвать Антона на украинском — и почему стоит забыть о "Тохе"

22:34

У кого старый мир рухнет ради финансового взлета: Таро-прогноз на июль 2026Видео

22:20

Секрет рекордного урожая томатов: одна простая добавка творит чудесаВидео

22:16

Тайны украинских фамилий: как предки выделяли самых умных людей

21:56

Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планетыВидео

21:38

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

Реклама
21:36

Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

21:22

Важный день 30 июня: шесть китайских знаков, которым улыбнется удача

21:16

Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает светВидео

20:56

Цены резко изменились: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине заметно подешевели

20:40

Спасение от жары за 1 гривню: что лучше защитит растения на огороде

20:33

Сеяр Куршутов досье

20:02

Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать: почему собака облизывает хозяинаВидео

20:00

Бананы не начнут чернеть через пару дней: секрет оказался удивительно простымВидео

19:28

Большинство ошибается годами: почему ни в коем случае нельзя мыть грибы под водой

19:09

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

19:03

Где стоит поставить памятник Мазепе: мнение Максима Розумногомнение

19:00

В России начали сносить резиденцию Путина на Валдае — что произошло

18:58

Штраф до 34 тысяч грн: в Раде готовят новое наказание для водителей

18:28

Пыль исчезнет как по волшебству: хитрый трюк сохраняет чистоту неделямиВидео

18:25

Как часто на самом деле следует купать кота: ветеринары удивили ответом

18:15

Его имя вычеркнули из книги Лавры: кого Москва хотела стереть из истории УкраиныВидео

17:58

Желтые пятна на белой одежде исчезнут без следа: что добавить в воду для стирки

17:53

В Кремле пригрозили новыми ударами по Украине — чего ожидать

17:09

Россия атаковала Харьков КАБами — число жертв резко растет, что известно

17:01

Частично заменит кондиционер: как индийцы охлаждают дома в невыносимую жару

Реклама
16:59

Будет только хуже: чего категорически нельзя делать в жару

16:44

Молния попала в 6-летнюю девочку: что известно о последствиях непогоды во ЛьвовеФото

16:41

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей

16:35

"Ненавижу": Тарабарова рассказала о крупном долге за дом под Киевом

16:23

Модные табу в прошлом: 3 правила стиля, которые позволено нарушать каждойВидео

16:13

Легкие деньги, яркий роман и громкий развод: гороскоп для Водолеев на июль 2026

15:59

До +38°C, шквалы и грозы: синоптик рассказала, когда жара начнет отступать

15:57

Доллар внезапно подешевел, а евро пошел вверх: курс валют на 30 июня

15:56

Эксперт объяснил, как инициативы Буданова меняют облик Украины

15:52

Ошибки при выращивании помидоров: что мешает получить богатый урожай

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять