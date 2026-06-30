Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР

Вы узнаете:
- Какой напиток из кукурузы продавали в СССР
- Каковы были состав и особенности рецептуры
Сегодня, в эпоху крафтового пива и изысканных сидров, трудно представить, что когда-то вершиной советского алкогольного творчества была алкогольная газировка из кукурузы. В разгар сельскохозяйственной экспансии Никиты Хрущева, когда "царицу полей" добавляли везде - от хлеба до хлопьев, технологи получили задание создать народный слабоалкогольный хит.
Так родился "Золотой початок" - забытый гастрономический феномен, основное производство которого сосредоточилось в Украине (на Ахтырском и Днепропетровском пивзаводах). Об этом пишет Oboz.ua.
История появления и производство напитка
Массовое внедрение кукурузы во все сферы хозяйства СССР коснулось и алкогольной промышленности. Главными площадками для производства "Золотого начала" стали именно украинские предприятия. Напиток разливали в оригинальную тару, визуально напоминавшую бутылки для шампанского вместимостью 0,4 и 0,8 литра. С украинских заводов продукция успешно поставлялась и в другие республики, где быстро находила своих покупателей.
Состав, крепость и вкусовые качества
По своим характеристикам "Золотой начало" было газированным слабоалкогольным напитком крепостью около 8%. Главный секрет его производства заключался в использовании натуральных компонентов:
- Первые оригинальные партии изготавливались на основе кукурузного сусла.
- В состав добавляли сахар, патоку, чистый спирт и лимонную кислоту.
- Из-за отсутствия искусственных консервантов продукт оставался свежим лишь в течение 10 дней.
Готовый напиток отличался красивым золотистым оттенком, сладким привкусом и выраженным, приятным ароматом миндаля, что делало его похожим на дорогой ликер или десертное вино.
Популярность среди потребителей и подростков
Яркое оформление и сладкие нотки вкуса сыграли с напитком интересную шутку: несмотря на содержание алкоголя и статус продукта "для взрослых", он очень привлекал советских подростков. Дети часто выпрашивали у родителей разрешение сделать хотя бы один глоток ароматной жидкости во время семейных застолий.
Прекращение производства в 1990-х годах
Эпоха кукурузной газировки завершилась вместе с распадом СССР. В 1990-х годах рынок наводнил импортный алкоголь, а производство "Золотого початка" полностью прекратили. Сегодня этот напиток остаётся лишь примером того, как политические кампании прошлого века влияли на пищевую промышленность.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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