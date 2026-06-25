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Гардероб под цензурой: какие вещи считались чуть ли не настоящим преступлением в СССР

Дарья Пшеничник
25 июня 2026, 05:11
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То, что сегодня кажется обыденностью, тогда считалось почти вызовом системе.
Гардероб под цензурой: какие вещи считались чуть ли не настоящим преступлением в СССР
Какая привычная одежда была запрещена в СССР / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Модные запреты в СССР
  • Из-за какой одежды советскийчеловек мог столкнуться с проблемами

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Сегодня мода — это пространство для самовыражения, где царят оверсайз, яркие цвета и полная свобода выбора. Однако еще несколько десятилетий назад в СССР обычная одежда была инструментом идеологического контроля.

Советская система требовала от граждан максимальной скромности, "правильности" и слияния с коллективом. Любая попытка проявить индивидуальность через внешний вид клеймилась как "буржуазное влияние" и моральный упадок.

То, что сегодня кажется обыденностью, тогда считалось почти вызовом системе. Главред рассказывает, какие привычные вещи когда-то могли легко разрушить репутацию или карьеру советского человека.

Шесть главных модных табу советской эпохи

1. Цветной протест

Серость и однообразие были официальным стандартом. Любые кричащие цвета в одежде, смелый макияж, эксперименты с прическами или окрашенные волосы мгновенно клеймились как признак легкомыслия. Даже ухоженные ногти должны были быть едва заметных, нейтральных оттенков, чтобы не раздражать "правильный" коллектив, пишет Oboz.ua.

2. Табу на открытую одежду

Советская культура пыталась полностью стереть сексуальность. Прозрачные ткани, изящное кружево и легкие силуэты (не говоря уже о популярном сейчас бельевом стиле) находились под строгим запретом. Одежда должна была быть исключительно закрытой и утилитарной. За появление в мини-юбке или платье с глубоким вырезом девушка могла получить серьезное строгое замечание от руководства на работе или на комсомольском собрании в институте.

3. Пляжные войны из-за бикини

Пока европейские и американские женщины наслаждались свободой в раздельных купальниках, играя в пляжный волейбол, советское общество устраивало настоящую охоту на ведьм. Появление на общественном пляже в бикини провоцировало публичный скандал с привлечением активистов, которые читали длинные лекции о "разрушении нравственных устоев".

4. Джинсовая "контрабанда"

Деним стал главным визуальным врагом системы, ведь олицетворял западный дух, свободу и капиталистический шик. Легально купить фирменные джинсы было невозможно — их доставали через подпольных торговцев (фарцувальников) за астрономические суммы, равные нескольким месячным зарплатам. Человек в джинсах автоматически попадал в категорию "неблагонадёжных".

5. Спортсменам — стадион, прохожим — туфли

Современный стиль кэжуал, где кроссовки подходят даже к классическому костюму, шокировал бы советских идеологов. Кеды и кроссовки считались исключительно элементом спортивной экипировки для физкультуры. Носить их на ежедневные прогулки по городу считалось признаком дурного тона и нарушением общественных норм.

6. Домашний арест для халатов

Границы между частной и публичной жизнью были железобетонными. Идея выйти в ближайший гастроном за молоком в уютной пижаме или мягком халате считалась верхом непристойности и неуважения к обществу. Единственным местом на свежем воздухе, где разрешалось появляться в домашней одежде, оставался собственный балкон.

Символы тихого бунта

Только в середине 1970-х годов тотальный контроль над модой начал постепенно ослабевать под давлением западных трендов, пробивавшихся сквозь "железный занавес". Однако даже тогда каждый нестандартный образ оставался зоной риска.

Вместо того чтобы просто защищать от холода или украшать, одежда в СССР превратилась в поле идеологической битвы. И каждое яркое платье или фирменная зарубежная застежка на кармане становились для молодежи способом заявить о своем праве на свободу.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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