Зачем в автобусах и грузовиках времен СССР был огромный руль: неожиданная причина

Такой вид руля был обусловлен вполне практичными причинами.

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Зачем на некоторых транспортных средствах в СССР устанавливали гигантский руль / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

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Почему в СССР в автобусах и грузовиках был гигантский руль

При чем здесь законы физики

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Современные автолюбители, привыкшие к компактным рулевым системам, анатомическим выемкам под пальцы и возможности парковаться легким движением одного пальца, вряд ли поймут водителей прошлого века. Посадите сегодня молодого человека за руль советской машины — и первое, что вызовет удивление, — это гигантский по диаметру и в то же время аномально тонкий руль, который больше напоминает капитанский штурвал.

Однако то, что сегодня воспринимается как странный пережиток прошлого, на самом деле было суровой технической необходимостью и единственным способом сделать управление автомобилем физически возможным, пишет Oboz.ua.

Как правило, руль спасал водителей от переутомления

Главной причиной гигантских размеров руля было полное отсутствие гидроусилителя у большинства тогдашних машин. Чтобы повернуть тяжелые передние колеса, водителю приходилось рассчитывать исключительно на силу собственных рук. На помощь конструкторам пришел базовый закон физики — правило рычага.

С точки зрения механики, руль — это то же самое плечо рычага. Чем больше диаметр рулевого колеса, тем меньше усилий нужно приложить, чтобы преодолеть сопротивление колес. По "золотому правилу" механики советские водители существенно проигрывали в расстоянии, ведь им приходилось делать значительно больше оборотов большим колесом, но зато они получали жизненно необходимый выигрыш в силе.

Специфика грузового транспорта

Особенно остро эта проблема стояла в сегменте грузовых автомобилей. На первых советских грузовиках типа ГАЗ-51 или легендарных трехосных КрАЗ-255 усилителей не было вовсе. Из-за невероятной тяжести управления водители даже прозвали КрАЗ "людоедом".

Повернуть колеса такой загруженной машины на месте или во время движения по грязи было настоящим испытанием на выносливость. Огромный диаметр руля позволял водителю в буквальном смысле упираться в него всем телом, помогая себе весом собственного торса.

Когда в 1960–70-х годах на конвейер поступили более прогрессивные ЗИЛ-130 или КамАЗ, они уже были оснащены гидроусилителями. Однако руль всё равно оставили немаленьким. Инженеры делали это ради безопасности: в случае внезапного отказа гидравлики водитель не терял контроль над многотонной грузовой машиной и имел шанс удержать её на дороге вручную.

Особенности легкового автопрома

В легковой автомобильной промышленности логика конструкторов была схожей. Даже относительно небольшие "Москвичи" или престижные "Волги" (ГАЗ-21 и ГАЗ-24) имели тяжелые чугунные двигатели, которые сильно давили на переднюю ось.

В отсутствие гидроусилителя парковка в узком дворе или маневрирование на низкой скорости превращались в серьёзное испытание физической силы водителя. Большой руль помогал компенсировать этот вес и делал машину хоть немного послушной.

Скрытые функции гигантского руля

Помимо чистой физики, большой размер выполнял ещё несколько важных эксплуатационных функций. Во-первых, советские рулевые механизмы со временем неизбежно изнашивались, из-за чего появлялся значительный свободный ход — люфт. На маленьком руле такой люфт делал бы машину неуправляемой на скорости, тогда как большой руль позволял водителю значительно легче "отлавливать" траекторию автомобиля.

Во-вторых, это вопрос эргономики и обзора. Тонкий обод большого диаметра не перекрывал приборную панель, что позволяло четко видеть показания спидометра или давления масла прямо сквозь рулевое колесо.

Наконец, существенную роль играл зимний фактор. Значительная часть техники эксплуатировалась в суровых условиях, и водителям приходилось работать в толстых зимних перчатках. Большой руль позволял надежно обхватывать его руками в любой громоздкой одежде.

Таким образом, гигантский руль советских автомобилей был не прихотью инженеров или дизайнерским просчетом, а вынужденным компромиссом между простотой конструкции и физическими возможностями человека. Простая механика позволяла превратить технически несовершенные модели в более-менее управляемые транспортные средства.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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