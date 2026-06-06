Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
6 июня 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Черный цвет автомобиля приобрел особый статус по вполне практической причине.
Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих
Увидеть черную машину на дороге в советские времена было практически невозможно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Вы узнаете:

  • Почему в СССР было мало черных автомобилей
  • Какие существовали две неочевидные причины

видео дня

В наше время черный кузов — один из самых популярных среди водителей. Он ассоциируется с классикой, элегантностью и универсальностью. Но в советские времена ситуация была противоположной: черные машины почти не встречались на дорогах, и каждое появление такого авто сразу означало, что внутри едет кто-то из верхушки.

Причина этого парадокса была в нескольких факторах. Прежде всего — технологическом. Советские заводы работали на массовую штамповку, а черный глянец требовал идеальной точности, пишет Oboz.ua.

Любая микротрещина или огрех сварки под солнцем становились очевидными. Чтобы скрыть недостатки, конвейер окрашивал "Жигули", "Москвичи" и "Запорожцы" в светлые или яркие цвета — от бежевого до зеленого или красного. Массовое производство черных автомобилей потребовало бы переоборудования цехов и дополнительных затрат, на которые государство не шло.

Но технические трудности были лишь частью истории. Черный цвет в СССР закрепился как символ власти. "Волги", "Чайки" и лимузины ЗИЛ в черном исполнении принадлежали партийной номенклатуре, дипломатам и руководителям предприятий.

Для рядового инженера или рабочего такой автомобиль считался "идеологически неуместным" — он должен был издалека сигнализировать о статусе пассажира. Таким образом, черный кузов стал маркером "свой или чужой" в советской системе.

В результате дефицит черных машин имел двойные причины: технологические ограничения производства соединились с жесткой социальной иерархией. И именно поэтому черный автомобиль в СССР оставался не просто транспортом, а знаком власти и недосягаемой привилегированности.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

01:16Политика
Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

23:09Украина
"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

22:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Может ухудшить самочувствие: Украину накрыла сильная магнитная буря

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: какую сделку хочет диктатор РФ

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Последние новости

05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
03:50

Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

03:00

Почувствуют вкус богатства: карманы четырех знаков зодиака наполнятся деньгами

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

Реклама
05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

23:48

Бесятся путинистки: Шукшина и племянница-"халк" устроили побоище в студии

23:09

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

23:01

Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

22:42

Более месяца искали 15-летнего подростка на Ровенщине: поиски завершились трагически

22:15

Действительно ли мед не портится годами: пчеловод раскрыл неожиданную правду

22:14

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

22:05

100 долларов исчезли после обмена валюты: украинка обвинила ПриватБанк в воровстве

21:35

Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

21:17

Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов

20:52

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослымВидео

Реклама
20:18

"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

20:09

Майкл Джексон: Киркоров ошарашил новым носом

20:08

Какие украинские имена имеют мощного ангела-хранителя: защищают своих владельцев

19:59

Активист ЦПК Шабунин на грантовые средства нанял адвоката для подполковника Юшка, который помог ему "служить" в Киеве, – ветераны

19:54

Украинка завоевала золото на чемпионате Европы по шахматам и вошла в историю

19:30

Как немцы защищают дом от мух: простой способ со спичечным коробкомВидео

19:10

Путин оказался в затруднительном положении: Денисенко о главном эффекте письма Зеленскогомнение

18:55

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летомВидео

18:43

Мужчина забыл закрыть дверь и был потрясен тем, кто оказался за спинойВидео

18:43

Как сказать по-украински "будьте любезны": большинство даже не догадывается

18:38

Соседи будут завидовать: как удвоить урожай помидоров с помощью бананаВидео

18:31

"Не вижу смысла нам встречаться": Путин ответил на письмо ЗеленскогоФото

17:57

В смертельном ДТП в Киеве погиб 12-летний мальчик, что известно о водителе - деталиФото

17:51

Письмо Зеленского Путину всколыхнуло мир: как отреагировали в РФ, США и ЕвропеФото

17:41

Кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки

17:32

Свекла и морковь вырастут крупными и сладкими: чем их подкормить после всходов

17:31

Что нужно сделать с одеялом и подушками летом: станут свежими и мягкимиВидео

17:12

"Мне ничего не нужно": звезда "Иронии судьбы" жалуется на потерю памяти и одиночество

17:00

"Это серьезный фактор": политолог раскрыл, когда переговоры могут сдвинуться с места

16:46

Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света

Реклама
16:33

Без химии и вреда для урожая: как эффективно избавиться от муравейников на огороде

16:22

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

16:15

"Неправдоподобие": Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок

16:05

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

15:40

Украину накрывает адская жара: где ожидается +32

15:33

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицыВидео

15:28

Звезду Голливуда приговорили к условному сроку за пьяную дракуВидео

15:27

Что на самом деле означает слова "наглий" в украинском языке: ответ удивит многих

15:22

Говорить "заусеница" неправильно — как правильно называется кожица у ногтяВидео

15:17

"Самая крепкая связь": кто из родителей должен выбрать имя ребенку

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять