Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Почему в СССР было мало черных автомобилей
- Какие существовали две неочевидные причины
В наше время черный кузов — один из самых популярных среди водителей. Он ассоциируется с классикой, элегантностью и универсальностью. Но в советские времена ситуация была противоположной: черные машины почти не встречались на дорогах, и каждое появление такого авто сразу означало, что внутри едет кто-то из верхушки.
Причина этого парадокса была в нескольких факторах. Прежде всего — технологическом. Советские заводы работали на массовую штамповку, а черный глянец требовал идеальной точности, пишет Oboz.ua.
Любая микротрещина или огрех сварки под солнцем становились очевидными. Чтобы скрыть недостатки, конвейер окрашивал "Жигули", "Москвичи" и "Запорожцы" в светлые или яркие цвета — от бежевого до зеленого или красного. Массовое производство черных автомобилей потребовало бы переоборудования цехов и дополнительных затрат, на которые государство не шло.
Но технические трудности были лишь частью истории. Черный цвет в СССР закрепился как символ власти. "Волги", "Чайки" и лимузины ЗИЛ в черном исполнении принадлежали партийной номенклатуре, дипломатам и руководителям предприятий.
Для рядового инженера или рабочего такой автомобиль считался "идеологически неуместным" — он должен был издалека сигнализировать о статусе пассажира. Таким образом, черный кузов стал маркером "свой или чужой" в советской системе.
В результате дефицит черных машин имел двойные причины: технологические ограничения производства соединились с жесткой социальной иерархией. И именно поэтому черный автомобиль в СССР оставался не просто транспортом, а знаком власти и недосягаемой привилегированности.
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Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
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