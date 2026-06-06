Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Черный цвет автомобиля приобрел особый статус по вполне практической причине.

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Увидеть черную машину на дороге в советские времена было практически невозможно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

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Почему в СССР было мало черных автомобилей

Какие существовали две неочевидные причины

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В наше время черный кузов — один из самых популярных среди водителей. Он ассоциируется с классикой, элегантностью и универсальностью. Но в советские времена ситуация была противоположной: черные машины почти не встречались на дорогах, и каждое появление такого авто сразу означало, что внутри едет кто-то из верхушки.

Причина этого парадокса была в нескольких факторах. Прежде всего — технологическом. Советские заводы работали на массовую штамповку, а черный глянец требовал идеальной точности, пишет Oboz.ua.

Любая микротрещина или огрех сварки под солнцем становились очевидными. Чтобы скрыть недостатки, конвейер окрашивал "Жигули", "Москвичи" и "Запорожцы" в светлые или яркие цвета — от бежевого до зеленого или красного. Массовое производство черных автомобилей потребовало бы переоборудования цехов и дополнительных затрат, на которые государство не шло.

Но технические трудности были лишь частью истории. Черный цвет в СССР закрепился как символ власти. "Волги", "Чайки" и лимузины ЗИЛ в черном исполнении принадлежали партийной номенклатуре, дипломатам и руководителям предприятий.

Для рядового инженера или рабочего такой автомобиль считался "идеологически неуместным" — он должен был издалека сигнализировать о статусе пассажира. Таким образом, черный кузов стал маркером "свой или чужой" в советской системе.

В результате дефицит черных машин имел двойные причины: технологические ограничения производства соединились с жесткой социальной иерархией. И именно поэтому черный автомобиль в СССР оставался не просто транспортом, а знаком власти и недосягаемой привилегированности.

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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