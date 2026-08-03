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Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает

Инна Ковенько
3 августа 2026, 17:17
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Кроты роют многочисленные подземные ходы и оставляют холмики, из-за которых газон, клумбы и грядки теряют ухоженный вид.
Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает
Как избавиться от кротов на участке без вреда для животных / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от кротов на участке
  • Что отпугивает кротов
  • Какие запахи кроты не переносят

Кроты способны за короткое время испортить вид газона, клумбы или грядки. Их ходы повреждают корневые системы растений, а холмики на поверхности снижают эстетическую ценность участка. Именно поэтому важно реагировать сразу после появления первых следов их активности.

Главред расскажет, как гуманно отпугнуть кротов с участка.

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Почему кроты так вредят саду

Рацион этих животных состоит из личинок, дождевых червей, улиток и даже мелких земноводных. В поисках пищи они роют разветвленные туннели, что приводит к увяданию растений и разрушению структуры почвы. Кроты обладают очень острым обонянием и чувствительным слухом, но слабым зрением, поэтому любые резкие запахи или звуковые колебания становятся для них сигналом опасности, пишет Deccoria.

Что отпугивает кротов

Одним из доступных методов является использование кислого молока. Его резкий запах неприятен для кротов. Достаточно налить небольшое количество в каждую нору, и уже через сутки животные могут покинуть территорию. Метод безопасен для растений и не требует особых затрат.

Еще более эффективным способом считается касторовое масло. Оно недорогое и часто используется в уходе за кожей и волосами, но обладает сильным отпугивающим эффектом для кротов. Для приготовления смеси нужно смешать 10 литров теплой воды с тремя столовыми ложками масла и добавить каплю средства для мытья посуды. Полученным раствором следует полить кротовые норы в саду. Благодаря этому запах и вкус почвы становятся для кротов невыносимыми, и они быстро покидают участок.

Физические барьеры и профилактика

Чтобы избежать повторных визитов, рекомендуем установить специальные барьеры. Прочную сетку можно закопать у забора на глубину около 60 сантиметров - это предотвратит проникновение кротов с соседних территорий. Дополнительно рекомендуется уменьшить количество личинок в почве, ведь именно они являются основной пищей для кротов. Для этого используют препараты от нематод или натуральные средства, например спрей на основе пижмы.

Как гуманно прогнать кротов с участка
Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Звуковые отпугиватели

Поскольку кроты обладают чрезвычайно чувствительным слухом, эффективны специальные звуковые излучатели. Они создают колебания, которые заставляют животных покидать опасную территорию. Это современный и гуманный способ защитить сад и газон.

Смотрите видео о том, как отпугнуть кротов с участка:

@landshaft_cv ? Самые эффективные способы избавиться от кротов на участке Кроты способны испортить даже самый идеальный газон, но существуют действительно действенные способы, которые помогут контролировать их появление: ▪️ Отпугивание с помощью резких запахов. Используют как природные средства - нарциссы, бархатцы, календулу, хризантемы, - так и специальные химические смеси на основе карбида кальция, креозота или керосина. Этот метод не уничтожает животных, а заставляет их покинуть территорию. Однако эффект, как правило, временный, поэтому его часто сочетают с другими способами. ▪️ Установка защитной сетки от кротов. Сетку устанавливают горизонтально под слоем почвы или газоном - это не дает кротам подняться на поверхность. А чтобы предотвратить проникновение с соседних участков, сетку можно разместить вертикально по периметру сада. ▪️ Ультразвуковые отпугиватели. Кроты чувствительны к вибрациям и высокочастотным звукам, однако эффективность таких устройств не всегда стабильна. В одних случаях они помогают, а в других - результата почти нет. А у вас на участке бывали "подземные гости"? Какие методы оказались самыми эффективными именно у вас? Пишите в комментариях? #ландшафт#ландшафтныйдизайн#уходзаучастком#садоводство#Черновцы♬ Married Life - Gina Luciani

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Об источнике: Deccoria

Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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