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Огородница сравнила четыре метода выращивания лука – какой самый лучший и почему

Юрий Берендий
3 августа 2026, 17:58
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Городница проверила четыре метода на пяти сортах и назвала победителя.

Огородница сравнила четыре метода выращивания лука – какой самый лучший и почему
Выращивание лука - огородница сравнила четыре способа посева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему лук из семян получается мелким при прямом посеве
  • Стоит ли сеять ялтинский лук семенами в открытый грунт
  • Как высаживать рассаду лука весной в открытый грунт

Выращивание крупноплодного лука из семян (чернушки) за один сезон - один из самых популярных трендов среди украинских огородников. Однако каждый год возникает дискуссия: стоит ли тратить время на кассеты и рассаду на подоконнике, или можно просто посеять семена непосредственно в открытый грунт весной? Чтобы найти точный ответ, известная огородница Лидия Кононенко, автор YouTube-канала "Теплицы Лидии Кононенко", провела масштабный наглядный эксперимент. Она сравнила четыре метода выращивания (в кассетах, ящиках, неотапливаемой теплице и прямым посевом в открытый грунт) на пяти популярных сортах и гибридах - "Exhibition", "Candy", "Ялтинская", "Ruby Red", "Шеба" и "Сталкер". После сбора урожая блогерша взвесила каждую луковицу и сделала окончательные выводы.

видео дня

Главред выяснил , какой метод посадки лука самый лучший.

Какие сорта лука демонстрируют рекордный вес при выращивании через рассаду

Наилучший результат в ходе эксперимента показал сочный салатный сорт "Exhibition". На рассаду в кассеты его высеяли еще 23 февраля, а в открытую грядку пересадили 29 марта. Благодаря тому, что вегетационный период этого сорта составляет около 150 дней, именно рассадный метод позволил растению полностью раскрыть свой потенциал.

"Вот "Exhibition" она не перезимует, потому что это салатный сорт и долго не хранится. Так что у нас нужно выращивать "Exhibition" через рассаду. Думаю, средний вес у меня составит 200–300 граммов", - отметила Лидия Кононенко.

Тот же сорт, высеянный прямым посевом 29 марта в открытый грунт, показал значительно более скромные результаты из-за уплотнения почвы и регулярных поливов.

"Конечно, таким методом выращивать проще всего, но лук получается небольшим. Можно вырастить 200–300 граммов, но в основном получается 150", - уточнила огородница.

Как ведут себя сорта лука "Candy" и "Ялтинская" при разных способах посадки

Ультраранний гибрид "Candy" огородница выращивает уже третий год подряд, и именно на нем разница между методом рассады и посевом в грунт оказалась наиболее впечатляющей. Головка, выращенная через рассаду в теплице, набрала рекордные полкилограмма.

"Вот 500 граммов. Так что прямым посевом у нас выращивать не стоит", - подчеркнула Кононенко.

Гибрид "Ялтинская" от украинского производителя Lucky Seed выращивали впервые - без дополнительных минеральных подкормок, применяя только полив чистой водой. В рассадном варианте луковица набрала 345 граммов вместо заявленных производителем 200 граммов.

Прямой же посев "Ялтинской" дал противоположный результат - луковица выросла мелкой, а её вкусовые качества оказались хуже.

"Когда ешь Exhibition, она сочная, будто и не лук вовсе. А эта горькая! Посеяла я её прямым посевом 29 марта, так и выросла мелкая луковичка", - рассказала блогерша.

Смотрите видео о том, в чём разница между выращиванием лука через рассаду и сеянцами:

Почему прямой посев семян лука в почву считают лотереей

Результаты выращивания сортов "Ruby Red", "Шеба" и "Тоска" подтвердили главное правило: урожайность при прямом посеве в грунт на 80% зависит от капризов весенней погоды, наличия автоматического полива и рыхлости почвы.

Например, сорт "Шеба", высеянный без капельного полива и удобрений, дал мелкие луковицы, которые годятся разве что для кулинарной обжарки.

"Без капельной ленты, без удобрений. Маленькая. Хотя на суп, на обжарку такой хватит", - описала результат Кононенко.

Почему метод рассады гарантирует урожай даже в холодную весну

Главное преимущество рассады - это опережение по времени. Даже если апрель выдался холодным, с заморозками и снегом, заранее высаженная рассада успевает сформировать мощную корневую систему до наступления летней жары.

"Она наверстала упущенное, окрепла, и я высаживаю её пораньше на грядку, чтобы у неё было время прижиться. Апрель был холодным - со снегом и морозами", - отметила автор канала.

Итоговое заключение относительно прямого посева семян в почву огородница сделала на основе сравнения всех испытанных сортов.

"Итак, вырастить лук прямым посевом - это лотерея. В том году у меня он вырос, а в этом году, я бы сказала, не получилось", - резюмировала Лидия Кононенко.

Что делать, чтобы лук не стрелковался
Что делать, чтобы лук не стрелковался / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко"

YouTube-канал "Теплицы Лидии Кононенко" - это практический украинский блог о тепличном хозяйстве и овощеводстве. Автор делится опытом выращивания томатов, кукурузы и рассады на продажу, выбирает устойчивые к болезням сорта и показывает технические нюансы ухода за теплицами. Контент ориентирован на помощь как новичкам, так и опытным садоводам.

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