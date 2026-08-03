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Не для себя: Тринчер удивила подарком за миллионы гривен в свой день рождения

Юрий Берендий
3 августа 2026, 17:07
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Вместо того чтобы ждать подарков от других, певица решила потратить миллионы гривен на подарок близкому человеку.

Не для себя: Тринчер удивила подарком за миллионы гривен в свой день рождения
Анна Тринчер подарила маме машину на свой день рождения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

  • Тринчер отпраздновала 25-летие нестандартным поступком
  • Главный подарок дня получила мать певицы

Украинская певица Анна Тринчер, которая 3 августа отмечает 25-летие, самый главный подарок в этот день сделала не себе, а своей матери - приобрела для неё автомобиль Volkswagen. Об этом сообщила певица Анна Тринчер в своем Instagram-аккаунте.

видео дня

"В свой день рождения самый главный подарок сделала я - и не себе, а самому важному человеку в моей жизни - моей маме", - написала блогерша.

Артистка отметила, что мама для нее - пример смелости и умения идти вперед, несмотря ни на что.

"Мой ангел и мое вдохновение. Женщина, которой я безгранично горжусь и на которую мечтаю быть похожей. То, сколько раз она проявляла смелость в жизни и, несмотря на все обстоятельства, шла вперед с гордо поднятой головой, заставляет меня никогда не сдаваться. Именно поэтому этот подарок мы выбрали вместе - для нее", - рассказала Тринчер.

Смотрите видео о подарке Анны Тринчер своей маме:

Объясняя выбор подарка, Тринчер отметила, что решение о модели автомобиля принимали совместно с мамой, а саму покупку оформили при содействии официального дистрибьютора и автосалона в Черновцах.

"Большое спасибо Volkswagen Украина и автосалону Volkswagen в Черновцах за лучшие условия покупки и невероятную церемонию вручения с пионами", - рассказала артистка.

Для своей мамы Тринчер выбрала кроссовер Volkswagen Touareg 2026 года выпуска бежевого цвета. По данным из открытых источников, в зависимости от комплектации стоимость автомобиля составляет от 65 до 91 тысячи долларов. По текущему курсу 44,85 грн за доллар это соответствует примерно 2,9–4,1 миллиона гривен.

Далее певица описала технические особенности автомобиля и объяснила, почему именно эти характеристики имели для неё значение при выборе транспорта для матери.

"Это лучший автомобиль, на котором мне когда-либо приходилось ездить. Он очень лёгкий в управлении, маневренный, а задняя подруливающая ось делает парковку и маневрирование невероятно простыми. Именно поэтому я хотела, чтобы за его рулем была моя мама. Чтобы ей было комфортно, легко и безопасно", - отметила Тринчер.

В заключение своей публикации Тринчер обратилась к подписчикам с советом, касающимся отношений с собственными родителями.

"Говорите своим мамам чаще "спасибо" и "я тебя люблю", ведь они этого заслуживают", - добавила артистка.

Анна Тринчер
Анна Тринчер / Инфографика: Главред

Реакция пользователей

Публикация собрала множество эмоциональных комментариев.

  • Пользовательница @sanina.trnch написала: "Ань, только ты можешь довести до слез с первых секунд".
  • @yuliialukashenko20 отметила: "Очень красивая мама и вы, счастья вам".
  • А @svitlana_poroshyna добавила: "Это замечательно. А ведь многие дети считают день рождения только своим праздником. А я считаю, что в первую очередь это праздник мамы".

Анна Тринчер - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Анна Тринчер пожаловалась на состояние своего здоровья. Она подчеркнула в интервью, что у нее наблюдается ухудшение слуха и усталость из-за плотного рабочего графика. Сообщается, что в ее неполные 24 года организм начинает давать сбои, и ей приходится носить с собой косметичку с лекарствами и витаминами.

Впоследствии Анна Кошмал обратилась к Анне Тринчер и Анастасии Цимбалару и обвинила их в плагиате. В публикации она призвала проверить креатив на предмет плагиата в видео и добавила иллюстративные скриншоты. К посту она приложила скриншоты в качестве доказательства, предложила свою помощь и отметила, что Тринчер и Цимбалару пока не отреагировали.

Журналисты "МУЗВАР" сообщили о противоречиях в титрах к песне Анны Тринчер. В расследовании они привели данные о скандале вокруг хита и изменении авторских записей у дистрибьютора. Согласно материалам, в титрах был указан Владимир Курто, проживающий в Москве, позже авторство было изменено на Сергея Назарова, а редакция передала угрозы в правоохранительные органы.

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О персоне: Анна Тринчер

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Дети", а также актриса сериала "Школа", сообщает Википедия.

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