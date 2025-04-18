"Мне надо, чтобы выжить": Анна Тринчер раскрыла проблемы со здоровьем

Тринчер пожаловалась, как ее организм реагирует на плотный рабочий график.

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Анна Тринчер новости - певица рассказала о проблемах со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

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Что происходит с Анной Тринчер

Как певица справляется с проблемами

Анна Тринчер - молода и успешна. Увы, из-за плотного графика звезды ее здоровье в неполных 24 года начинает "сыпаться".

О проблемах певица рассказала в шоу "Перепрошую". Организм активной и энергичной Анны начинает давать сбои, из-за которых ей приходится постоянно носить с собой огромную косметичку с лекарствами и витаминами. К тому же из строя время от времени выходит слух - важнейший инструмент для музыканта.

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"Я просто много работаю, мне надо, чтобы выжить, немного заботиться о своем организме. Во-первых, это чрезвычайный стресс, а во-вторых - страдают уши. Мы на концертах в in-ear выступаем (разновидность наушников, которые плотно прилегают к уху - прим. редактора). Поэтому начинает ухудшаться слух", - жалуется Тринчер.

При этом артистка отмечает: дают своему организму отдохнуть, как только возникает такая возможность - для восстановления ей нужен хороший сон. Также она стала регулярно заниматься спортом, что тоже хорошо поддерживает организм.

Анна Тринчер новости - певица рассказала о проблемах со здоровьем / Скриншот YouTube

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Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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