"Мне надо, чтобы выжить": Анна Тринчер раскрыла проблемы со здоровьем

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Анна Тринчер - молода и успешна. Увы, из-за плотного графика звезды ее здоровье в неполных 24 года начинает "сыпаться".
О проблемах певица рассказала в шоу "Перепрошую". Организм активной и энергичной Анны начинает давать сбои, из-за которых ей приходится постоянно носить с собой огромную косметичку с лекарствами и витаминами. К тому же из строя время от времени выходит слух - важнейший инструмент для музыканта.
"Я просто много работаю, мне надо, чтобы выжить, немного заботиться о своем организме. Во-первых, это чрезвычайный стресс, а во-вторых - страдают уши. Мы на концертах в in-ear выступаем (разновидность наушников, которые плотно прилегают к уху - прим. редактора). Поэтому начинает ухудшаться слух", - жалуется Тринчер.
При этом артистка отмечает: дают своему организму отдохнуть, как только возникает такая возможность - для восстановления ей нужен хороший сон. Также она стала регулярно заниматься спортом, что тоже хорошо поддерживает организм.
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Кто такая Анна Тринчер?
Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".
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