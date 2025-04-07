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Бабушка Тринчер раскритиковала преображения певицы: "Теряет индивидуальность"

Анна Подгорная
7 апреля 2025, 22:19
82
Эту женщину знают все поклонники Анны Тринчер.
Анна Тринчер
Бабушка Анны Тринчер прокомментировала внешность певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Краткое содержание:

  • Анна Тринчер экспериментирует со своей внешностью
  • Бабушка звезды не всегда это одобряет

В свои 23 года украинская певица Анна Тринчер уже приняла несколько глобальных мер по изменению во внешности. Например, артистка увеличила губы и грудь.

Для Тринчер это - своеобразный способ преодоления комплексов, однако далеко не всегда он встречает понимание со стороны близких. Так в интервью для Люкс ФМ бабушка артистки Елена призналась, что не очень понимает стремление звездной внучки изменить себя. Также ей не очень нравится, когда Анна публикует чрезмерно откровенный контент.

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"Мне не нравится, когда она показывает себя слишком откровенно. У меня всегда болит сердце, когда она что-то в себе меняет. Она теряет свою индивидуальность. Была же милым, хорошим ребенком", - говорит Елена.

Бабушка Анны Тринчер
Бабушка Анны Тринчер прокомментировала внешность певицы / Скриншот YouTube

Меж тем увеличение груди, на которое Тринчер решилась в январе 2022 года, Елена одобряет. "Грудь - это совсем другое. Девушку украшает этот элемент. Грудь нужна", - заявляет она.

Бабушка для Анны Тринчер - один из самых близких людей. Мнением Елены певица всегда интересуется и в творческих, и в жизненных вопросах, а та в свою очередь старается всячески поддерживать внучку. Нередко бабушка Анны Тринчер становится гостьей в блоге артистки, за которым следит более двух миллионов подписчиков.

Анна Тринчер с бабушкой
От Елены в восторге все поклонники Анны Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский комик Александр Эллерт стал бездомным в США, куда выехал во время полномасштабной войны. Там артист пытается заново построить карьеру.

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Кто такая Анна Тринчер?

Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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