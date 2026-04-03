"Позорят вас": Анна Кошмал обвинила Цимбалару и Тринчер

Известная украинская актриса Анна Кошмал неожиданно обратилась к своим звездным коллегам Анастасии Цимбалару и Анне Тринчер. В своем Instagram она обратила внимание на плагиат в видео знаменитостей.
По словам Кошмал, некоторые рекламные ролики на страницах Тринчер и Цимбалару оказались плагиатом ее идей. Актриса приложила к посту скрины, которые, по ее мнению, подтверждают кражу — по мнению звезды, Тринчер якобы скопировала ее видео в свадебном платье, а Цимбалару вдохновлялась ее креативом для рекламы ухода за волосами. После нескольких совпадений терпение Анны лопнуло, и она решила высказаться в соцсетях.
"Девочки, поговорите со своими пиарщиками, зачем они позорят вас украденными идеями и решениями? Я все пишу и генерирую идеи сама, образование позволяет. Это только два мега очевидных примера, но таких еще десятки", — написала Кошмал.
Актриса посоветовала коллегам заменить людей, которые занимаются креативом, и даже предложила свою помощь. По словам Анны, подобные скандалы не идут на пользу репутации знаменитостей.
"Лучше найти нового сценариста и креативщика, или обращайтесь ко мне, я вам напишу что-то интересное и уникальное, без проблем. Потому что как-то не солидно это все для вашего имиджа…", — заявила звезда.
Тем временем Анна Тринчер и Анастасия Цимбалару пока не отреагировали на обращение коллеги и не комментируют замеченные сходства в своих видео.
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
