Анна Кошмал показала фото с помолвки: "Наконец-то была спасена"

Анна Подгорная
2 апреля 2026, 02:27
Кошмал раскрыла трогательную историю любви, которая скрывалась за этими кадрами.
Анна Кошмал муж - актриса рассказала историю своей помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

  • Анна Кошмал поделилась воспоминаниями о путешествии в Париж
  • Там ее избранник сделал ей предложение

Украинская актриса Анна Кошмал скрывает своего мужа от общественности по его собственному желанию. Однако она все же раскрыла романтическую историю, связанную с возлюбленным.

В своем блоге в Insatgram она показала серию фото, снятый в октябре 2017 года в Париже. Там она получила предложение руки и сердца от "одного влюбленного паренька", который впоследствии стал ее мужем. Актриса отметила, что с его появлением жизнь наконец показалась ей наполненной.

"В тот год я наконец-то была спасена. Как будто всю жизнь была потеряна, а тут наконец-то нашлась. В тот год я наконец-то обрела опору, благодаря которой смогла столько всего победить на своем пути. Жизнь порой такая удивительная, как научиться ценить ее еще больше?" - написала актриса. Неожиданная исповедь Анны Кошмал глубоко затронула души ее поклонников.

Анна Кошмал муж - актриса рассказала историю своей помолвки / фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал муж - актриса рассказала историю своей помолвки / фото: instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал муж - актриса рассказала историю своей помолвки / фото: instagram.com/smorkovkina

Ранее Главред рассказывал, что Славу Каминскую раскритиковали из-за 10-летней дочери. Певица позволяет Лауре красить волосы и делать пирсинг, что у некоторых подписчиков вызвало возмущение.

Также украинская певица Наталья Бучинская призналась в любви покойному Лесику Турко и раскрыла, какую роль музыкант сыграл в становлении ее собственной карьеры.

Читайте также:

О персоне: Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

