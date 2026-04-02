Анна Кошмал показала фото с помолвки: "Наконец-то была спасена"

Кошмал раскрыла трогательную историю любви, которая скрывалась за этими кадрами.

https://glavred.info/starnews/anna-koshmal-pokazala-foto-s-pomolvki-nakonec-to-byla-spasena-10753691.html Ссылка скопирована

Анна Кошмал муж - актриса рассказала историю своей помолвки

Кратко:

Анна Кошмал поделилась воспоминаниями о путешествии в Париж

Там ее избранник сделал ей предложение

Украинская актриса Анна Кошмал скрывает своего мужа от общественности по его собственному желанию. Однако она все же раскрыла романтическую историю, связанную с возлюбленным.

В своем блоге в Insatgram она показала серию фото, снятый в октябре 2017 года в Париже. Там она получила предложение руки и сердца от "одного влюбленного паренька", который впоследствии стал ее мужем. Актриса отметила, что с его появлением жизнь наконец показалась ей наполненной.

видео дня

"В тот год я наконец-то была спасена. Как будто всю жизнь была потеряна, а тут наконец-то нашлась. В тот год я наконец-то обрела опору, благодаря которой смогла столько всего победить на своем пути. Жизнь порой такая удивительная, как научиться ценить ее еще больше?" - написала актриса. Неожиданная исповедь Анны Кошмал глубоко затронула души ее поклонников.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред