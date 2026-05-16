Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

Инна Ковенько
16 мая 2026, 20:23
Глава государства предостерег, что Кремль ищет новых солдат в Приднестровье, прикрываясь выдачей паспортов.
Зеленский предупредил о новой угрозе со стороны РФ в связи с Приднестровьем / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ключевое из заявления Зеленского:

  • РФ упростила паспорта для выходцев из Приднестровья
  • Москва ищет новых солдат через гражданство
  • Украина готовит совместную реакцию с Молдовой

Россия сделала новый шаг в отношении непризнанного Приднестровья, упростив процедуру получения гражданства для выходцев из этого региона Молдовы.

По его словам, этот шаг имеет двойное значение: Москва не только пытается привлечь новых солдат, ведь гражданство предполагает военную обязанность, но и фактически обозначает территорию Приднестровья как будто свою. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Этот шаг специфичен и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство подразумевает военную обязанность. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей. В Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна реагировать на такие действия, ведь российский военный контингент и присутствие спецслужб в Приднестровье — это прямой вызов национальной безопасности нашего государства.

"России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов", - подытожил президент.

Существует ли угроза наступления со стороны Приднестровья — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия вряд ли сможет реализовать идею создания "буферной зоны" в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Такую оценку озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Он пояснил, что группировка, которая там находится, слишком малочисленна для проведения подобной операции.

По его словам, в Приднестровье находится лишь около 1,5–3 тысяч военных, чего недостаточно для таких действий. К тому же для создания буферной зоны пришлось бы вступать в боевые столкновения с украинскими силами обороны, что требует значительных ресурсов, которых в этом регионе нет.

"У них нет ни возможностей, ни потенциала для создания такой "буферной зоны". В Приднестровье за последние 12 лет нашей войны не перебрасывались никакие подразделения", — подытожил Сергей Грабский.

Приднестровье / Инфографика: Главред

Главред ранее писал, что ситуация на участке украинской границы с Приднестровским регионом Молдовы остается под пристальным контролем из-за присутствия там российского военного контингента. Как сообщили в оперативном командовании "Запад", Силы обороны Украины проводят проверку боеготовности подразделений и одновременно укрепляют оборонительные позиции на этом направлении.

Кроме того, Россия обеспокоена безопасностью своего военного контингента в Приднестровье и пытается его усилить. Об этом в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна" рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса президента, бригадного генерала Павла Палисы, у оккупантов появилась идея создания буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

О персоне: Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

