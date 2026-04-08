Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовит наступление с нового направления: какая область станет главной целью

Мария Николишин
8 апреля 2026, 08:34
Палиса отметил, что в настоящее время не наблюдается условий для перелома в ходе войны.
РФ готовит наступление с нового направления: какая область станет главной целью
Где Россия хочет создать буферные зоны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Palisa, deepstatemap, Минобороны РФ

Главное из заявления генерала:

  • Россия рассматривает наступление со стороны непризнанного Приднестровья
  • Враг хочет создать буферную зону в Винницкой области
  • Основное внимание россиян в этом году будет сосредоточено на Донбассе

Россияне постоянно меняют свои планы и сроки их выполнения. В частности, у оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

По его словам, впервые зафиксировано у врага планы такого характера.

видео дня

"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", — подчеркнул он.

Генерал отметил, что основное внимание россиян в этом году будет сосредоточено на Донбассе.

"А также при благоприятных для них условиях они будут развивать и наращивать усилия на южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление", – подчеркнул Палиса.

Он добавил, что также у оккупантов в планах остается создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создание условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе – захват Николаевской и Одесской областей.

Кроме того, заместитель главы ОП заявил, что на данный момент не наблюдается условий для перелома войны ни у одной из сторон.

"Если говорить конкретно о враге, то у них не складываются предпосылки для изменений оперативного уровня на линии соприкосновения. Да, у них достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие. Однако сил для фактической реализации этих планов я не вижу", — подытожил Палиса.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. Село Гришино расположено к северо-западу от Покровска и в настоящее время преимущественно оккупировано российскими войсками.

Аналитики проекта "DeepState" заявили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны говорили, что страна-агрессор Россия во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов.

Читайте также:

О личности: Павел Палиса

Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Винницкая область новости Украины война России и Украины Фронт Павел Палиса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине начались отключения света: сколько часов будут действовать графики

В Украине начались отключения света: сколько часов будут действовать графики

10:27Энергетика
Неожиданный "миротворец" в войне с Ираном: кого назвал Трамп

Неожиданный "миротворец" в войне с Ираном: кого назвал Трамп

10:01Мир
Уже почти 100 гривен за литр: цены на топливо в Украине резко взлетели

Уже почти 100 гривен за литр: цены на топливо в Украине резко взлетели

09:32Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Новый курс валют на 8 апреля: что будет с долларом и евро

Новый курс валют на 8 апреля: что будет с долларом и евро

Китайский гороскоп на сегодня, 8 апреля: Лошадям - перезагрузка, Петухам - шанс

Китайский гороскоп на сегодня, 8 апреля: Лошадям - перезагрузка, Петухам - шанс

Испытания позади: три знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться

Испытания позади: три знака зодиака, у которых жизнь начнет налаживаться

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:34

Тактика террора и удары по гражданским: в ISW предупредили о новой стратегии РФ

10:27

В Украине начались отключения света: сколько часов будут действовать графики

10:01

Неожиданный "миротворец" в войне с Ираном: кого назвал Трамп

10:00

"Не пытается быть удобной": пропавший Аксельрод сделал заявление о Мозговой

09:37

Поздравления с Чистым четвергом - красивые картинки и открытки

Трамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас ЖовтенкоТрамп ищет виновного за провал в Иране, Европа рискует остаться без защиты - Тарас Жовтенко
09:32

Уже почти 100 гривен за литр: цены на топливо в Украине резко взлетели

09:24

РФ ударила по югу Одесской области: вспыхнули пожары в порту, есть разрушенияФото

09:05

Какая дистанционная школа предлагает лучшую подготовку к НМТ новости компании

09:00

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник

Реклама
08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 аперля (обновляется)

08:56

Жизнь уже не будет прежней: трем знакам зодиака предстоят перемены в апреле

08:34

РФ готовит наступление с нового направления: какая область станет главной целью

08:26

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Минус техника и боеприпасы: партизаны обрушили логистику РФ на важном направлении

08:10

Украине придется искать новые подходы: Виктор Андрусов о мобилизациимнение

07:16

Трамп остановил удары, США, Израиль и Иран неожиданно договорились: что известно

05:51

Гороскоп на завтра, 9 апреля: Львам - ссора, Водолеям - испытание

05:11

Парадокс СССР: почему в Союзе делали дорогие чугунные трубы, а не дешевые пластиковые

04:00

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

03:56

Дочь Джонни Деппа "поймали" на прогулке с возлюбленной

Реклама
03:52

Как грызуны проникают в дом: топ-7 скрытых мест

03:22

"Мама Уэнздей" Кетрин Зета-Джонс показала яркую вышиванку

03:05

Сокровища под ледяным покровом: стартует глобальная "золотая лихорадка"

02:06

Новые правила взыскания долгов: Рада приняла закон, что изменится для украинцев

02:01

Как остановить нашествие слизней весной: одно средство работает лучше химии

01:16

Известный шоумен признался, занято ли его сердце

01:01

Игра на дефиците оружия: как Кремль может использовать давление США на Украину

00:46

"Нужно запоминать": Lida Lee призналась, в чем секрет ее отношений с Салемом

00:14

Мокрый снег и заморозки возвращаются: Киев накроет резкое похолодание

00:06

Наталья Могилевская похвасталась новой татуировкой

07 апреля, вторник
23:54

Чистый ершик в считанные минуты: простой способ мытья и дезинфекцииВидео

23:12

Гарри фору даст: Галкин показал красивых детей на отдыхе в Нью-Йорке

23:09

10 самых крутых фильмов с легендарным Джеки Чаном

23:05

Температура упадет до минуса: на Днепропетровщину сует арктический воздух

22:37

Не только "до свидания": как правильно и красиво прощаться на украинскомВидео

22:14

Серая одежда снова сияет белизной: простой трюк с обычным ингредиентом из кухниВидео

21:56

Иглесиас полностью показал младшего сына и его маленькое достижениеВидео

21:51

"Не могу в это поверить": Трамп публично признался в симпатии к Орбану

21:36

Одним поливом – защита клубники от вредителей и корневых гнили.

21:25

Как долго на самом деле хранятся вареные яйца и как понять, что они испортились

Реклама
21:12

Ушел из жизни Мирча Луческу — бывший тренер "Шахтера" и "Динамо"

20:54

План "Б" оккупантов под Покровском: враг изменил направление атак после провала

20:48

Что нельзя говорить ребенку во время истерики – это разрушает его эмоциональное состояние.

20:12

Киану Ривз вывел подругу в свет: как сейчас выглядит параВидео

20:09

Военный сбор будет и после войны: Рада определила, сколько лет еще платить

20:02

Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в двух странах: о чем речь

19:58

Разрешено ли работать после Пасхи: ответ священника

19:33

Начался "плач лозы": чем обработать виноград от болезней и заморозков веснойВидео

19:29

Где на самом деле нужно хранить сливочное масло: большинство допускает ошибку

19:05

В РФ назревает социальный взрыв: прогноз массовых бунтов против ПутинаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять