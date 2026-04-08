РФ готовит наступление с нового направления: какая область станет главной целью

Палиса отметил, что в настоящее время не наблюдается условий для перелома в ходе войны.

Где Россия хочет создать буферные зоны

Главное из заявления генерала:

Россия рассматривает наступление со стороны непризнанного Приднестровья

Враг хочет создать буферную зону в Винницкой области

Основное внимание россиян в этом году будет сосредоточено на Донбассе

Россияне постоянно меняют свои планы и сроки их выполнения. В частности, у оккупантов появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

По его словам, впервые зафиксировано у врага планы такого характера.

"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", — подчеркнул он.

Генерал отметил, что основное внимание россиян в этом году будет сосредоточено на Донбассе.

"А также при благоприятных для них условиях они будут развивать и наращивать усилия на южном направлении – это Александровское и все Запорожское направление", – подчеркнул Палиса.

Он добавил, что также у оккупантов в планах остается создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, создание условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе – захват Николаевской и Одесской областей.

Кроме того, заместитель главы ОП заявил, что на данный момент не наблюдается условий для перелома войны ни у одной из сторон.

"Если говорить конкретно о враге, то у них не складываются предпосылки для изменений оперативного уровня на линии соприкосновения. Да, у них достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие. Однако сил для фактической реализации этих планов я не вижу", — подытожил Палиса.

Как сообщал Главред, российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. Село Гришино расположено к северо-западу от Покровска и в настоящее время преимущественно оккупировано российскими войсками.

Аналитики проекта "DeepState" заявили, что Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Аналитики Института изучения войны говорили, что страна-агрессор Россия во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов.

О личности: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

