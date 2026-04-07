План "Б" оккупантов под Покровском: враг изменил направление атак после провала

Кратко:
- Враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного
- Силы обороны отразили 18 атак на Гуляйпольском направлении
- Продолжаются бои в юго-восточной части Гришино
Российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. По сообщению проекта DeepState в Telegram, "враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного".
Ситуация в Гришино и Котлино
Село Гришино расположено к северо-западу от Покровска и в настоящее время преимущественно оккупировано российскими войсками. Часть села остается районом проникновения врага.
Поселок Котлино к юго-западу от Покровска также частично оккупирован, другая его часть находится под контролем Сил обороны.
Что говорят в Генштабе
По состоянию на 16:39 Генеральный штаб сообщал, что с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций на Покровском направлении. Атаки фиксировались в районах Белицкого, Родинского, Мирнограда, Ровно, Покровска, Удачного, Гришиного, Дачного, Филии и Новопавловки.
На момент публикации сводки одно из столкновений продолжается.
Активные бои в юго-восточной части Гришиного
В юго-восточной части Гришиного продолжаются стрелковые бои. По информации 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, Силы обороны активно уничтожают врага при поддержке подразделений БПЛА и артиллерии.
"Пытаясь усилить наступление в Покровской агломерации, россияне наращивают количество дальнобойной артиллерии в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Враг скрывает артиллерию как в лесополосах, так и в частной жилой застройке", — говорится в сообщении.
За последние сутки украинские защитники повредили и уничтожили пять единиц артиллерии врага в районе Покровска и Мирнограда.
Несмотря на постоянное давление противника, "подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции в северной части Покровска".
Враг вынужден замедлить продвижение, поэтому активизируется на направлениях Гришино и Родинское. Российская армия безуспешно перебрасывает дополнительные штурмовые группы с мототехникой для попытки давления в Гришино.
Ситуация на фронте — последние новости
Как писал Главред, РФ во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях помешали планам россиян в Донецкой области.
Кроме того, Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.
Напомним, что в Третьем армейском корпусе заявили, что российские оккупанты не захватили всю Луганскую область. Сейчас бригада удерживает последние рубежи области.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
