План "Б" оккупантов под Покровском: враг изменил направление атак после провала

Руслан Иваненко
7 апреля 2026, 20:54
Российские захватчики перебрасывают штурмовые группы и пытаются усилить наступление в Покровской агломерации.
Враг продвигается в Гришино и Котлино, продолжаются активные боевые действия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного
  • Силы обороны отразили 18 атак на Гуляйпольском направлении
  • Продолжаются бои в юго-восточной части Гришино

Российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой области, в частности в Покровской городской общине. По сообщению проекта DeepState в Telegram, "враг продвинулся в Гришино и вблизи Котлиного".

Ситуация в Гришино и Котлино

Село Гришино расположено к северо-западу от Покровска и в настоящее время преимущественно оккупировано российскими войсками. Часть села остается районом проникновения врага.

Поселок Котлино к юго-западу от Покровска также частично оккупирован, другая его часть находится под контролем Сил обороны.

DeepState / Инфографика: Главред

Что говорят в Генштабе

По состоянию на 16:39 Генеральный штаб сообщал, что с начала суток оккупанты 17 раз пытались вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций на Покровском направлении. Атаки фиксировались в районах Белицкого, Родинского, Мирнограда, Ровно, Покровска, Удачного, Гришиного, Дачного, Филии и Новопавловки.

На момент публикации сводки одно из столкновений продолжается.

Покровск / Инфографика: Главред

Активные бои в юго-восточной части Гришиного

В юго-восточной части Гришиного продолжаются стрелковые бои. По информации 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, Силы обороны активно уничтожают врага при поддержке подразделений БПЛА и артиллерии.

"Пытаясь усилить наступление в Покровской агломерации, россияне наращивают количество дальнобойной артиллерии в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ. Враг скрывает артиллерию как в лесополосах, так и в частной жилой застройке", — говорится в сообщении.

За последние сутки украинские защитники повредили и уничтожили пять единиц артиллерии врага в районе Покровска и Мирнограда.

Мирноград / Инфографика: Главред

Несмотря на постоянное давление противника, "подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции в северной части Покровска".

Враг вынужден замедлить продвижение, поэтому активизируется на направлениях Гришино и Родинское. Российская армия безуспешно перебрасывает дополнительные штурмовые группы с мототехникой для попытки давления в Гришино.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, РФ во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях помешали планам россиян в Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.

Напомним, что в Третьем армейском корпусе заявили, что российские оккупанты не захватили всю Луганскую область. Сейчас бригада удерживает последние рубежи области.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

