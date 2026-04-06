ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

Главное:
- Силы обороны Украины отбросили россиян в Харьковской области
- Защитники продвинулись к государственной границе и восстановили контроль вблизи Амбарного
- Кроме того, воины остановили оккупантов в направлении от села Миловое до села Хатне
Силы обороны отбросили войска РФ к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики проекта "DeepState" в понедельник, 6 апреля.
"Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного", — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, украинские бойцы продвинулись более чем на 3 км в направлении государственной границы и вернули контроль над лесным массивом к северу от села Амбарное в Великобурлуцкой общине в Купянском районе.
Отмечается, что успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистке этой территории провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Также украинским воинам удалось остановить продвижение оккупантов в направлении к северу от села в сторону Милового и государственной границы с РФ. На картах DeepState показано освобождение 5,7 кв. км украинской территории, площадь оккупации уменьшилась на 6,77 кв. км.
Как писал Главред, РФ во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях помешали планам россиян в Донецкой области.
Напомним, в Третьем армейском корпусе заявили, что российские оккупанты не захватили всю Луганскую область. Сейчас бригада удерживает последние рубежи области.
Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан говорил, что российские оккупанты отрабатывают на временно оккупированных территориях навыки перемещения через газовые трубы, планируя наступление на Ореховском направлении.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
