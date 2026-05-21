Ловушка для ВСУ: стало известно, почему Кремль хочет втянуть Беларусь в войну

Россия намеренно создает дополнительные "горячие точки" вдоль границ Украины, чтобы заставить Украину распылять свои силы, отметил Ступак.

Угроза с белорусского направления — почему РФ выгодно растягивать фронт

О чем идет речь в материале:

РФ пытается максимально рассеять внимание Генштаба

Общая линия фронта уже превышает 3000 км

Враг сковывает наши силы на границе с Беларусью

Российские попытки втянуть Беларусь в войну против Украины продолжаются не первый год и остаются одним из элементов более широкой стратегии давления на Киев. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, общая длина линии фронта превышает 3000 км, а активная зона боевых столкновений составляет около 1200 км. Украина вынуждена удерживать войска на всей этой протяженности, что создает значительную нагрузку на силы обороны.

"У российского командования железобетонная логика: чем больше горячих точек на границе Украины с Россией и Беларусью, тем больше рассеивается внимание нашего Генштаба и наших сил", — рассказал Ступак.

Аналитик также напомнил, что, по словам Лукашенко, на украинско-белорусской границе находится около 15 тысяч украинских военных. Россия, со своей стороны, понимает, что эти силы потенциально могут быть переброшены на другие направления, в частности под Константиновку, чтобы сдержать или сорвать российские наступательные действия.

"То есть это дополнительные силы, которые Украина может использовать. Поэтому РФ делает все, чтобы у нашего командования не было возможности убрать войска от границы с Беларусью и перебросить их на другие направления. Вот такие горячие точки держат украинское командование в большом шпагате", - подчеркнул он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о специфической активности со стороны Беларуси на приграничных участках и подчеркнул готовность защищать государственный суверенитет в случае угрозы. Сейчас Украина внимательно отслеживает ситуацию, чтобы предотвратить провокации.

РФ готовится к возможному наступлению на Киев с территории Беларуси, что создает дополнительное стратегическое давление на украинские силы. Также существует риск удара по Черниговскому направлению или даже по странам НАТО с белорусской территории. Оборона северных границ усилена по распоряжению командования ВСУ.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупреждал, что российский Генштаб планирует операции наступательных действий с северного направления, из-за чего фронт может расшириться.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

