В эпицентре ядерного взрыва нашли "аномалию", которой не было на Земле

Константин Пономарев
21 мая 2026, 16:07
Спустя 80 лет после первого ядерного взрыва ученые нашли аномальный кристалл с уникальной структурой и необычным цветом.
Необычный минерал сформировался в экстремальных условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как атомный взрыв создал минерал которого не было
  • Почему похожий кристалл невозможно найти в природе
  • Что удивило исследователей больше всего

В пустыне Нью-Мексико (США) ученые сделали находку, которая заставила по-новому взглянуть на последствия первого ядерного взрыва в истории.

Во время исследования редкого красного тринитита (стеклообразной породы, появившейся после испытания атомной бомбы Trinity в 1945 году) исследователи обнаружили уникальный кристалл цвета "бычьей крови", который ранее никогда не встречался в природе. Об этом пишет Daily Star.

Как ядерный взрыв создал минерал которого не было на Земле

Необычный минерал сформировался в экстремальных условиях, когда температура во время взрыва превышала 1500 градусов Цельсия, а давление достигало 8 гигапаскалей. Именно эти колоссальные силы изменили структуру вещества и создали редчайшую кристаллическую форму, которую ученые сравнивают с материалами из глубин земной коры.

Исследование показало, что внутри структуры кристалла атомы кремния образовали сложные многогранные "клетки", удерживающие медь и кальций. Подобные клатратные структуры считаются крайне редкими, а в таком сочетании ранее и вообще не фиксировались. Яркий багровый оттенок породы появился из-за испарения металлов с испытательной башни и военной техники, расплавившихся во время детонации.

История загадочного минерала берет свое начало 16 июля 1945 года, когда США провели первое в мире испытание атомной бомбы на полигоне Trinity. Взрыв мощностью около 25 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте полностью уничтожил металлическую башню и превратил песок пустыни в радиоактивное стекло на сотни метров вокруг. Позже этот материал получил название "тринитит".

Уникальный минерал, образовавшийся во время первого в мире испытания ядерной бомбы в 1945 году / Фото: Luca Bindi and Paul J. Steinhardt

Спустя более 80 лет ученые продолжают находить в нем новые аномалии. Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, заявили, что открытие расширяет представления о том, как материя может организовываться в экстремальных условиях.

По словам минералога Луки Бинди из Флорентийского университета, подобные структуры могут возникать не только при ядерных взрывах, но и во время ударов метеоритов или мощных разрядов молнии.

Что удивило ученых больше всего

Главной загадкой стало то, что найденный кристалл не похож ни на один известный минерал. Несмотря на сходство с ранее обнаруженными квазикристаллами, математический анализ показал, что новая структура полностью уникальна.

Кроме того, большинство образцов тринитита имеют зеленоватый оттенок. Бордовый вариант встречается крайне редко, поскольку для его появления потребовалось смешение расплавленного песка с испарившимися металлами.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Путин зажимает Лукашенко в тиски: будет ли наступление из Беларуси и где ждать удара

Число раненых резко растет: РФ ударила по многоэтажкам Днепра, что известно

Удар по Украине радиоактивными "Шахедами": Игнат оценил угрозу

