Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозой

Юрий Берендий
21 мая 2026, 15:13
Ступак заявил, что целью российского наступления по-прежнему будет полный захват Донецкой области, в частности Краматорска, Славянска и Константиновки.
Ступак назвал цели нового российского наступления / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • Приоритетом РФ на лето и осень является полная оккупация Донецкой области
  • Враг стремится захватить Краматорск, Славянск и Константиновку
  • ВСУ удается оттеснять российские войска от Запорожья

Российские оккупационные войска в ходе весенне-летней наступательной кампании сосредоточат свои усилия на полной оккупации Донецкой области. Об этом заявил в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", — указал он.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ступак отметил, что Покровск фактически уже находится под контролем российских сил, а вблизи Мирнограда сосредоточено около 106 тысяч российских военных, хотя до февраля их численность достигала почти 170 тысяч. По его мнению, это свидетельствует о том, что Донецкая область остается для России одним из главных приоритетов.

Покровск / Инфографика: Главред

"На всех остальных направлениях россияне наступают только потому, что имеют для этого возможности, а украинских военнослужащих там меньше", — сказал он.

По словам Ступака, важной целью для РФ остается и Запорожское направление. В частности, речь идет о районах Степногорска и Гуляйполя, где российская армия продолжает наступление, имея возможность перебрасывать значительные силы и распределять личный состав между различными направлениями.

"Поэтому и остается несколько горячих точек в Сумской и Харьковской областях. А Донецкая – горит вся. У России есть группировка, которая по замыслу Москвы должна подойти к Запорожью и осуществлять хаотичные обстрелы города. Однако реализовать эти планы не получается. Более того, нашим военным удается оттеснить россиян от Запорожья", — резюмирует он.

Запорожье / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Иван Ступак оценил вероятность российского наступления на Киев в 2026 году и втягивания Беларуси в войну, а также назвал города-цели России на лето и осень:

Напомним, украинские военные в последние недели проводят активные контратаки в Донецкой области и вблизи Покровска, а на отдельных участках фронта смогли вклиниться в оборону оккупантов на несколько километров. Россияне пытаются закрепиться возле Константиновки и Мирнограда. В то же время ВСУ системно наносят удары по логистике врага на восточном направлении.

Как ранее сообщал Главред, в Кремле не отказались от планов активного наступления на Донбассе и юге, а среди главных целей российского командования остаются Краматорск и Славянск. Также РФпытается усилить давление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Отметим, что российская армия уже активно применяет новую тактику в Донецкой области. Forbes писал о создании РФ "коридоров для дронов" через украинские "зоны смерти" вблизи Константиновки и Часового Яра, где оккупанты пытаются обеспечить продвижение пехоты под прикрытием беспилотников. Несмотря на это, оперативного прорыва россиянам достичь не удалось. Украинские дроны и контратаки продолжают сдерживать наступление.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

