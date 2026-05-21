Не только Донбасс: названы цели нового наступления РФ, какие города под угрозой

Ступак заявил, что целью российского наступления по-прежнему будет полный захват Донецкой области, в частности Краматорска, Славянска и Константиновки.

Ступак назвал цели нового российского наступления

Российские оккупационные войска в ходе весенне-летней наступательной кампании сосредоточат свои усилия на полной оккупации Донецкой области. Об этом заявил в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", — указал он. видео дня

Ступак отметил, что Покровск фактически уже находится под контролем российских сил, а вблизи Мирнограда сосредоточено около 106 тысяч российских военных, хотя до февраля их численность достигала почти 170 тысяч. По его мнению, это свидетельствует о том, что Донецкая область остается для России одним из главных приоритетов.

"На всех остальных направлениях россияне наступают только потому, что имеют для этого возможности, а украинских военнослужащих там меньше", — сказал он.

По словам Ступака, важной целью для РФ остается и Запорожское направление. В частности, речь идет о районах Степногорска и Гуляйполя, где российская армия продолжает наступление, имея возможность перебрасывать значительные силы и распределять личный состав между различными направлениями.

"Поэтому и остается несколько горячих точек в Сумской и Харьковской областях. А Донецкая – горит вся. У России есть группировка, которая по замыслу Москвы должна подойти к Запорожью и осуществлять хаотичные обстрелы города. Однако реализовать эти планы не получается. Более того, нашим военным удается оттеснить россиян от Запорожья", — резюмирует он.

Напомним, украинские военные в последние недели проводят активные контратаки в Донецкой области и вблизи Покровска, а на отдельных участках фронта смогли вклиниться в оборону оккупантов на несколько километров. Россияне пытаются закрепиться возле Константиновки и Мирнограда. В то же время ВСУ системно наносят удары по логистике врага на восточном направлении.

Как ранее сообщал Главред, в Кремле не отказались от планов активного наступления на Донбассе и юге, а среди главных целей российского командования остаются Краматорск и Славянск. Также РФпытается усилить давление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Отметим, что российская армия уже активно применяет новую тактику в Донецкой области. Forbes писал о создании РФ "коридоров для дронов" через украинские "зоны смерти" вблизи Константиновки и Часового Яра, где оккупанты пытаются обеспечить продвижение пехоты под прикрытием беспилотников. Несмотря на это, оперативного прорыва россиянам достичь не удалось. Украинские дроны и контратаки продолжают сдерживать наступление.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

